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4 сентября • обновлено в 05:45
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Идут осенние дожди: синоптики уточнили ухудшение погоды в Украине

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В среду, 4 сентября, погоду в большинстве областей Украины будет определять влажная воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, в то же время Левобережье страны еще останется в более теплом воздухе.

Так, в Украине, кроме восточной части, Крыма и Приазовья, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

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Дожди возвращаются: прогноз погоды на 4 сентября от ObozTV

Дожди в Украине

Дожди в Украине

Иллюстрация

Температура ночью в западных, северных, Винницкой области и на крайнем востоке 10-15°, на остальной территории 16-20°; днем 19-24°, на Левобережье страны 25-30°.

В Киеве – местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-15°, днем 20-22°.

Идут осенние дожди: синоптики уточнили ухудшение погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году сентябрь будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.

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Темы
Погода Прогноз погоды
Место
Украина
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