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Идут морозы и потепление: синоптик дала неоднозначный прогноз по Украине

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На территории Украины в пятницу, 18 января, ожидается теплая погода перед грядущим похолоданием.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, в течение дня температура воздуха повсеместно составит +1... +5 градусов, на юге +4... +7 градусов.

Только в Сумской и Харьковской областях, по ее прогнозу, местами будет 0-2 градуса мороза.

"Ночью и вечером будет прохладнее, -1... -3 градуса, на западе все равно ближайшей ночью 0... +2 градуса", — уточнила Диденко.

Идут морозы и потепление: синоптик дала неоднозначный прогноз по Украине

В западных областях выпадет мокрый снег и снег, незначительные осадки на востоке и севере Украины. В центральных областях и на юге будет преобладать сухая погода.

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В Киеве 18 января без существенных осадков, вечером возможен мокрый снег.

Ближайшей ночью в столице 0-2 градуса мороза, завтра днем будет теплая погода +1... +4 градуса.

По прогнозу Диденко, на Крещение начнется похолодание, ожидаются морозы, кроме Крыма и Приазовья.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

  • В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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