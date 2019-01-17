Идут морозы и потепление: синоптик дала неоднозначный прогноз по Украине

На территории Украины в пятницу, 18 января, ожидается теплая погода перед грядущим похолоданием.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, в течение дня температура воздуха повсеместно составит +1... +5 градусов, на юге +4... +7 градусов.

Только в Сумской и Харьковской областях, по ее прогнозу, местами будет 0-2 градуса мороза.

"Ночью и вечером будет прохладнее, -1... -3 градуса, на западе все равно ближайшей ночью 0... +2 градуса", — уточнила Диденко.

В западных областях выпадет мокрый снег и снег, незначительные осадки на востоке и севере Украины. В центральных областях и на юге будет преобладать сухая погода.

В Киеве 18 января без существенных осадков, вечером возможен мокрый снег.

Ближайшей ночью в столице 0-2 градуса мороза, завтра днем будет теплая погода +1... +4 градуса.

По прогнозу Диденко, на Крещение начнется похолодание, ожидаются морозы, кроме Крыма и Приазовья.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!