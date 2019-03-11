Идут морозы и дожди: синоптики дали прогноз по погодному апокалипсису в Украине

В Украине во вторник, 12 марта, продолжит снижаться температура, и почти во всех областях пройдут дожди со снегом.

Согласно данным Укргидрометцентра, осадков не предвидится лишь в пяти центральных областях: Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кропивницкой и Днепропетровской. Температура будет колебаться от +3 до +7 днем, однако ночью, помимо юга, будет от 0 до -3 градусов.

При этом, как уточнила синоптик Наталья Диденко, циклон Eberhard, который привел к множеству жертв, будет бушевать и во вторник, однако сильный ветер должен утихнуть днем.

Однако в среду, 13 марта, во всей Украине ожидается сухая и солнечная погода. Ночные морозы при этом задержатся: от 0 до -5. Днем же ожидается от 4 до 9 тепла.

Ближе к выходным, 14 и 15 марта, в Украине сохранится холодная погода с дождями в западных и восточных областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна в Украине будет теплой, однако удивит перепадами температуры. Уже в марте температура воздуха поднимется до +25 градусов.

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