Идут дожди: синоптик предупредила о похолодании в Украине

Выходные, 13 и 14 апреля, в Украине будут преимущественно холодными, только на востоке и юге воздух будет теплее.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в субботу-воскресенье ожидается в течение дня на западе и севере +7... +12, в центре +10... +15, на юге и востоке +14... +18 градусов.

Дожди наиболее вероятные 13 апреля в восточной части Украины, 14 апреля — на юге. На остальной территории без существенных осадков.

В Киеве 13-14 апреля будет преобладать прохладная погода, температура воздуха +8... +10 градусов, однако существенные осадки маловероятны.

По прогнозу Диденко, на следующей неделе на западе и на крайнем севере возможны местами заморозки.

Потепление в Украине предполагается ориентировочно со среды, 17 апреля.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода в апреле будет теплой, но дождливой. По прогнозу синоптиков, весна не будет холоднее нормы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!