Идут дожди с мокрым снегом: синоптики дали прогноз на 10 января в Украине

В пятницу, 10 января, погоду в Украине будет определять теплый и влажный воздух атлантического происхождения.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в западных и восточных областях, днем в Украине, кроме юга и востока, временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Погода в Украине "Укринформ"

Ночью и утром в северных, центральных и южных областях туман. На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, на западе и крайнем юге страны до 8°.

В Киеве – ночью без существенных осадков, туман, днем небольшой дождь; температура ночью и днем 0-3° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине ожидается ухудшение погоды – дождь и мокрый снег.

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