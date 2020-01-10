Главная Новости
10 января • обновлено в 06:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Идут дожди с мокрым снегом: синоптики дали прогноз на 10 января в Украине

649
Читать материал на украинском

В пятницу, 10 января, погоду в Украине будет определять теплый и влажный воздух атлантического происхождения.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в западных и восточных областях, днем в Украине, кроме юга и востока, временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Новости
На Украину надвигается атмосферный фронт: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Погода в Украине

Погода в Украине

"Укринформ"

Ночью и утром в северных, центральных и южных областях туман. На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, на западе и крайнем юге страны до 8°.

В Киеве – ночью без существенных осадков, туман, днем небольшой дождь; температура ночью и днем 0-3° тепла.

Идут дожди с мокрым снегом: синоптики дали прогноз на 10 января в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине ожидается ухудшение погоды – дождь и мокрый снег.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги