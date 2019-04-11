Идут дожди и грозы: синоптик дала прогноз на выходные по Украине

В ближайшие дни в Украине атмосферные фронты и циклоны принесут периодические дожди и грозы. На выходных, 13-14 апреля, прохладная погода с запада распространится на большую часть территории страны.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в блоге на Оpinionua, 12 апреля холоднее будет на западе и севере Украины — днем +8... +13 градусов.

На востоке, юге и в большинстве центральных областей будет тепло +16... +22 градуса. Именно в этих теплых регионах вероятны грозы.

По прогнозу Диденко, 13 апреля дожди ожидаются в восточной части, а 14 апреля — в южной.

В Киеве вторая половина недели ожидается с прохладной погодой - в ночные часы предполагается +3... +6 градусов, в дневные +9... +12 градусов. Периодические дожди вероятны 12 апреля.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода в апреле будет теплой, но дождливой. По прогнозу синоптиков, весна не будет холоднее нормы.

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