"Идите в ж*пу!" Соколова пригрозила NewsOne за телемост с Россией

Украинская журналистка Янина Соколова жестко разгромила телеканал NewsOne за план провести телемост с пропагандистским российским "Россия 24". Она обратилась к журналистам, причастным к этому, с требованием не продавать собственную совесть и будущее детей.

Яркое обращение телеведущая опубликовала на своем YouTube-канале и напомнила украинцам, чем заканчивается поддержка "русского мира" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если вам кажется, что реванш пророссийских сил в Украине наступил, то вам не кажется. Это именно так. Пять лет войны, аннексия украинских территорий, ложь федеральных каналов Российской Федерации, которая изо дня в день рассказывает о том, что в Украине все плохо и мы движемся в сторону тьмы и дна, и нам бы следовало все же задуматься над тем, как себя вести. При том, что РФ, делая войну на востоке Украины, украла уже у нас с вами 13 000 погибших и 30 000 раненых, миллионы перемещенных лиц с территории Донецкой и Луганской области, из Крыма – по всей стране. И вдруг 2019 год, 7 июля, в сети появляется вот такое видео, которое главный пропагандист федеральных каналов РФ Дмитрий Киселев дополняет фразами "незабываемо прильнуть", – возмутилась Соколова.

Она подчеркнула, что телемост "Надо поговорить", который 12 июля намерены провести пропагандистский "Россия 24" вместе с NewsOne, просто недопустим. Ведь трансляция канала-пропагандиста на территории Украины является абсолютно ненормальной. Соколова добавила, что не понимает, куда смотрят Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ и комитет, который занимается поиском и анализом монополии.

Журналистка напомнила, что за последнее время Виктор Медведчук, который является кумом президента РФ Владимира Путина, скупил центральные информационные каналы.

Янина Соколова Скриншот видео

"Я хочу сейчас обратиться к тем, кто называет себя журналистами всех этих телеканалов. Чтобы они сели вечером дома, посмотрели на своих детей, выглянули за окно и подумали, не будет ли так, что вдруг в один прекрасный день под их домом будут стоять люди в российской форме и с пулеметами. Мне хочется сказать только одно – вспомните о своей совести, о том, в какой стране вы живете и в какой стране будут жить ваши дети. Помните о том, что деньги – это вещь временная, а достоинство – оно ​​либо есть, либо его нет. Я уверена, что огромное количество людей, которые 12 июля увидят этот так называемый телемост, сделают все возможное, чтобы ваша жизнь, уважаемые журналисты телеканала NewsOne, стала в этой стране невыносимой", – обратилась она к информационным пособникам оккупантов.

Кроме того, не менее жесткий посыл Соколова адресовала россиянам, которые до сих пор продолжают отрицать российскую агрессию в Украине и удивляются, почему украинцы не хотят мириться со своими убийцами.

"Мы никогда не сможем простить тех, кто издевался над нашими ребятами, тех, кто забирал жизни у 13 тысяч солдат, тех, кто забрал наши территории, тех, кто сюда приехал как мародеры, террористы, чтобы за деньги убивать людей, которые живут в моей стране. Нам не надо с вами говорить – мы с вами тогда заговорим, когда вы отдадите нам территории, когда вы извинитесь и когда вы компенсируете нам весь тот ущерб, который нанесли за последние пять лет", – сказала она.

"Убирайтесь с нашей территории, убирайтесь из наших голов в виде медиаресурсов Виктора Медведчука и покайтесь! Это самое лучшее, что вы можете сделать! Это обращение к тем россиянам, к которым еще не дошло, что войну на территории Украины ведет Кремль и его медиаресурсы в том числе. Поэтому словосочетание, которое Киселев употребил, анонсируя эфир 12 июля под названием "Незабываемо прильнет", – идите в ж*пу, Дмитрий Киселев", –эмоционально подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

Он апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверяет, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

В партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко заявили, что телемост – это серьезный вызов всей информационной безопасности Украины.

Партия "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука также осудила телемост с российскими пропагандистами, устраиваемый подконтрольным Виктору Медведчуку телеканалом NewsOne.

Политсила призвала СНБО, СБУ и президента Украины дать надлежащую правовую и политическую оценку таким действиям канала.

Объединенные националисты страны от имени лидера партии "Национальный Корпус" Андрея Билецкого потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на анонсированный телемост и дали ему на это сутки.

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