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"Идите в ж*пу!" Соколова пригрозила NewsOne за телемост с Россией

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Украинская журналистка Янина Соколова жестко разгромила телеканал NewsOne за план провести телемост с пропагандистским российским "Россия 24". Она обратилась к журналистам, причастным к этому, с требованием не продавать собственную совесть и будущее детей.

Яркое обращение телеведущая опубликовала на своем YouTube-канале и напомнила украинцам, чем заканчивается поддержка "русского мира" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если вам кажется, что реванш пророссийских сил в Украине наступил, то вам не кажется. Это именно так. Пять лет войны, аннексия украинских территорий, ложь федеральных каналов Российской Федерации, которая изо дня в день рассказывает о том, что в Украине все плохо и мы движемся в сторону тьмы и дна, и нам бы следовало все же задуматься над тем, как себя вести. При том, что РФ, делая войну на востоке Украины, украла уже у нас с вами 13 000 погибших и 30 000 раненых, миллионы перемещенных лиц с территории Донецкой и Луганской области, из Крыма – по всей стране. И вдруг 2019 год, 7 июля, в сети появляется вот такое видео, которое главный пропагандист федеральных каналов РФ Дмитрий Киселев дополняет фразами "незабываемо прильнуть", – возмутилась Соколова.

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Она подчеркнула, что телемост "Надо поговорить", который 12 июля намерены провести пропагандистский "Россия 24" вместе с NewsOne, просто недопустим. Ведь трансляция канала-пропагандиста на территории Украины является абсолютно ненормальной. Соколова добавила, что не понимает, куда смотрят Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ и комитет, который занимается поиском и анализом монополии.

Журналистка напомнила, что за последнее время Виктор Медведчук, который является кумом президента РФ Владимира Путина, скупил центральные информационные каналы.

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Я хочу сейчас обратиться к тем, кто называет себя журналистами всех этих телеканалов. Чтобы они сели вечером дома, посмотрели на своих детей, выглянули за окно и подумали, не будет ли так, что вдруг в один прекрасный день под их домом будут стоять люди в российской форме и с пулеметами. Мне хочется сказать только одно – вспомните о своей совести, о том, в какой стране вы живете и в какой стране будут жить ваши дети. Помните о том, что деньги – это вещь временная, а достоинство – оно ​​либо есть, либо его нет. Я уверена, что огромное количество людей, которые 12 июля увидят этот так называемый телемост, сделают все возможное, чтобы ваша жизнь, уважаемые журналисты телеканала NewsOne, стала в этой стране невыносимой", – обратилась она к информационным пособникам оккупантов.

Кроме того, не менее жесткий посыл Соколова адресовала россиянам, которые до сих пор продолжают отрицать российскую агрессию в Украине и удивляются, почему украинцы не хотят мириться со своими убийцами.

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"Мы никогда не сможем простить тех, кто издевался над нашими ребятами, тех, кто забирал жизни у 13 тысяч солдат, тех, кто забрал наши территории, тех, кто сюда приехал как мародеры, террористы, чтобы за деньги убивать людей, которые живут в моей стране. Нам не надо с вами говорить – мы с вами тогда заговорим, когда вы отдадите нам территории, когда вы извинитесь и когда вы компенсируете нам весь тот ущерб, который нанесли за последние пять лет", – сказала она.

"Убирайтесь с нашей территории, убирайтесь из наших голов в виде медиаресурсов Виктора Медведчука и покайтесь! Это самое лучшее, что вы можете сделать! Это обращение к тем россиянам, к которым еще не дошло, что войну на территории Украины ведет Кремль и его медиаресурсы в том числе. Поэтому словосочетание, которое Киселев употребил, анонсируя эфир 12 июля под названием "Незабываемо прильнет", – идите в ж*пу, Дмитрий Киселев", –эмоционально подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • Он апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверяет, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

  • В партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко заявили, что телемост – это серьезный вызов всей информационной безопасности Украины.

  • Партия "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука также осудила телемост с российскими пропагандистами, устраиваемый подконтрольным Виктору Медведчуку телеканалом NewsOne.

  • Политсила призвала СНБО, СБУ и президента Украины дать надлежащую правовую и политическую оценку таким действиям канала.

  • Объединенные националисты страны от имени лидера партии "Национальный Корпус" Андрея Билецкого потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на анонсированный телемост и дали ему на это сутки.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Янина СоколоваДмитрий Киселев
Место
Украина
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Дааа... Насыпали перцу в трусы рогулью))).
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кстати, предлагаю референдум по телемосту, тока в случае чего, кацаСМИ пообщаются не с кремлевских подстилками под кремлёвские сценарий, а с Соколовой и Скрыпником, причём в прямом эфире, кацарылые, вы как?
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Питон Каа
Питон Каа
Зато на переговоры по транзиту агрессорского газа украинцы бегут вприпрыжку. Вот такие у них там "патриоты". Избирательные очень. Тут помню, а тут не помню...
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