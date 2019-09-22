"Идите к черту!" В Comedy Club ярко высмеяли пропагандистов Путина: видео

В России высмеяли пропагандистские передачи, которые показывают по российским телепередачам.

Ролик с выступлением комиков "Камеди клаб" в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

На видео показана сценка, где выдуманная группа "КИС" поет хвалебные песни о Кремле и президенте РФ Владимире Путине. При этом "КИС" расшифровывается именами российский топ-пропагандистов, которые являются продюсерами группы – "Киселев, Соловьев и Ирада Зейналова".

При этом данная группа якобы выступает в эфире радио "Эхо Москвы", где с ними общается актер, изображающий главреда радиостанции Алексея Венедиктова. По ходу выступления "Венедиктов" требует от артистов петь оппозиционные песни, а не хвалить власть.

"У нас еще есть песня про любовь – Про Любовь Соболь (российский оппозиционер – Ред.)? – Нет – Иди к черту со своей любовью!" – говорится в выступлении.

При этом в сети отметили, что "Эхо Москвы" является госрадио и вся оппозиционность его надумана.

"Для и для тех кто в танке Армата. "Эхо Москвы" это государственное радио. Акции принадлежат Газпрому", "Газпромовское ТНТ срывает покровы с газпромовского "Эха Москвы", "Эхо Москвы" Венедиктова радиолавка и на то от Путина у него есть справка", – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

"У нас еще есть песня про любовь - Про Любовь Соболь? - Нет - Иди к черту со своей любовью!": Эхо Москвы на Камеди pic.twitter.com/iS9NQUMiMS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 22, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли российские СМИ, приехавшие на переговоры по газу.

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