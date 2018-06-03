"Идиоты! Вы в своем уме?" В Украине разгорелся скандал из-за кровавого выступления спецназа перед детьми

В городе Энергодар Запорожской области 1 июня ко Дню защиты детей спецназовцы представили кровавое выступление.

Соответствующее видео опубликовано на видеохостинге YouTube. Бойцы взвода спецназначения воинской части 3042 в рамках своего представления показали приемы рукопашного боя и элементы ножевого.

В одной из сцен спецназовец, одолевший в ножевом бою условного противника, "перерезал горло" ему на глазах у детей, в результате чего на землю пролилась бутафорская кровь.

Пользователи сети были крайне возмущены жестоким выступлением перед детьми, осудив спецназовцев и тех, кто организовал данное мероприятие.

"Вы там в Энергодаре вообще рехнулись? Что вы детям показываете?" "Насколько нужно быть идиотами?" "Зачем это?" "Просто жесть, это же детский праздник", "Перерезание горла со спецэффектами для детей. Вы в своем уме? Идиоты! " - пишут комментаторы.

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