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8 ноября • обновлено в 09:22
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"Идиоты!" Украинцев взбесил постановочный захват "Прямого"

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Постановочный захват студии телеканала "Прямой" во время марафона "Атака на свободу слова" не на шутку разозлил украинцев.

В сети появилось множество негативных комментариев. В сети назвали подобные шутки в воюющей стране неуместными. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

Новости
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"Российская пропаганда кого только с АТОшникив не делала ...Телеканал "Прямой" в эфире производит посыл о неадекватных людей в камуфляже ВСУ. В этом цирке люди одеты в уставной камуфляж ВСУ. Хотели устроить шоу? Ну оденьте вы же русскую "Горку", или же просто черную форму", – написал в Facebook экс-боец батальона "Артемовск" Виталий Овчаренко.

"Я так понял, что телеканал "Прямой" решил отчаянно бороться за нишу передачи "Рассмеши комика". Мда. Элитарный клуб 25, говорили они", – прокомментировал инцидент журналист Сергей Щербина.

"Вы идиоты. А если бы у кого-то сердечный приступ случился? Человек бы погиб, кто бы нес ответственность?" – возмущаются в сети.

"Идиоты!" Украинцев взбесил постановочный захват "Прямого"
"Идиоты!" Украинцев взбесил постановочный захват "Прямого"
"Идиоты!" Украинцев взбесил постановочный захват "Прямого"
"Идиоты!" Украинцев взбесил постановочный захват "Прямого"
"Идиоты!" Украинцев взбесил постановочный захват "Прямого"

Как сообщал OBOZREVATEL, в студию телеканала "Прямой" вечером 7 ноября во время эфира ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием. Спустя несколько секунд стало понятно, что "захват" оказался постановкой, однако он сильно испугал некоторых зрителей в студии.

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Место
Украина
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hunt andres
hunt andres
Все таки хо хоы еп нутые. То бабченко постановочно мочат, то студию захватывают.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Никогда не сомневался :-- свидомизм,это тот же идиотизм.... Майдан - работает!!!
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