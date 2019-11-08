Постановочный захват студии телеканала "Прямой" во время марафона "Атака на свободу слова" не на шутку разозлил украинцев.

В сети появилось множество негативных комментариев. В сети назвали подобные шутки в воюющей стране неуместными. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

"Российская пропаганда кого только с АТОшникив не делала ...Телеканал "Прямой" в эфире производит посыл о неадекватных людей в камуфляже ВСУ. В этом цирке люди одеты в уставной камуфляж ВСУ. Хотели устроить шоу? Ну оденьте вы же русскую "Горку", или же просто черную форму", – написал в Facebook экс-боец батальона "Артемовск" Виталий Овчаренко.

"Я так понял, что телеканал "Прямой" решил отчаянно бороться за нишу передачи "Рассмеши комика". Мда. Элитарный клуб 25, говорили они", – прокомментировал инцидент журналист Сергей Щербина.

"Вы идиоты. А если бы у кого-то сердечный приступ случился? Человек бы погиб, кто бы нес ответственность?" – возмущаются в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в студию телеканала "Прямой" вечером 7 ноября во время эфира ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием. Спустя несколько секунд стало понятно, что "захват" оказался постановкой, однако он сильно испугал некоторых зрителей в студии.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!