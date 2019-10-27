"Иди защищать Родину": скандал с Зеленским на Донбассе получил продолжение

Президент Украины Владимир Зеленский на Донбассе посоветовал "идти в армию и защищать Родину" участнику акции "Ні - капітуляції" Борису Ганзе, принимавшему участие во многих боях АТО.

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов со ссылкой на слова Ганзы.

Как рассказал ветеран АТО, ему 23 года, а на войну он пошел в 18 лет: "Я из Харькова, у нас там все остро. Можно было, конечно, сидеть тихо, у моих родителей частное предприятие, магазин. Если ты за Украину в Харькове - это тогда была опасная позиция, тут или-или, Россия рядом, много "ваты", которая ждала Путина. Я свой выбор сделал, я видел, как гибнут люди на фронте, и понял, что нельзя в такое время стоять в стороне".

facebook.com/butusov.yuriy Борис Ганза

"Вначале приехал с друзьями в батальон "Донбасс" - но меня там не взяли, слишком молодой, говорят, таких не мобилизуют. Тогда я поехал в батальон "Азов", прошел курс подготовки очень короткий, и вперед, на фронт… Принимал участие в боях под Иловайском, в Марьинке, в Широкино, под Мариуполем", - сообщил он.

Доброволец также рассказал, что пытался убедить президента в том, что в условиях продолжающихся обстрелов войска разводить нельзя.

"По ночам стреляют. У нас нет камер, но на телефон я записал вчера ночью звуки выстрелов с той стороны, хотел показать. Но Зеленский сказал, что это неправда, что стрельбы не было", - отметил Ганза.

"Президент предложил мне послужить в армии - а что он сделал для реформы армии или полиции, чтобы призывать туда людей идти служить? Я пошел на фронт добровольцем в 2014-м и служил до 2017-го, и советы идти в армию президенту стоит давать не мне, а тем, кто уклонялся от защиты Родины в это самое трудное время. Мне 23 и я привык защищать Украину без приказов и без повесток из военкомата. Золотое - наша земля, мы ее должны сохранить для будущего Украины. Мы останемся здесь", - заявил боец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Владимир Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме в городе Золотое на Донбассе, где должно было состояться разведение войск.

На скандал в Золотом бурно отреагировали украинцы. Некоторых возмутило то, как общается президент, но многие и поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.

Вскоре выяснилось, что с Зеленским в словесную перепалку вступил бывший боец полка "Азов" и политик от партии "Национальный корпус" Денис Янтар.

Позже он записал видео, заявив, что главнокомандующий ему не указ и вместе со своими соратниками они останутся в Золотом.

В штабе ООС вечером также прокомментировали инцидент. Выяснилось, что вооруженные люди в военной форме находятся в Золотом нелегально и нарушают закон.

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