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27 октября • обновлено в 11:03
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"Иди защищать Родину": скандал с Зеленским на Донбассе получил продолжение

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Президент Украины Владимир Зеленский на Донбассе посоветовал "идти в армию и защищать Родину" участнику акции "Ні - капітуляції" Борису Ганзе, принимавшему участие во многих боях АТО.

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов со ссылкой на слова Ганзы.

Как рассказал ветеран АТО, ему 23 года, а на войну он пошел в 18 лет: "Я из Харькова, у нас там все остро. Можно было, конечно, сидеть тихо, у моих родителей частное предприятие, магазин. Если ты за Украину в Харькове - это тогда была опасная позиция, тут или-или, Россия рядом, много "ваты", которая ждала Путина. Я свой выбор сделал, я видел, как гибнут люди на фронте, и понял, что нельзя в такое время стоять в стороне".

facebook.com/butusov.yuriy

facebook.com/butusov.yuriy

Борис Ганза

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"Вначале приехал с друзьями в батальон "Донбасс" - но меня там не взяли, слишком молодой, говорят, таких не мобилизуют. Тогда я поехал в батальон "Азов", прошел курс подготовки очень короткий, и вперед, на фронт… Принимал участие в боях под Иловайском, в Марьинке, в Широкино, под Мариуполем", - сообщил он.

Доброволец также рассказал, что пытался убедить президента в том, что в условиях продолжающихся обстрелов войска разводить нельзя.

"По ночам стреляют. У нас нет камер, но на телефон я записал вчера ночью звуки выстрелов с той стороны, хотел показать. Но Зеленский сказал, что это неправда, что стрельбы не было", - отметил Ганза.

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"Президент предложил мне послужить в армии - а что он сделал для реформы армии или полиции, чтобы призывать туда людей идти служить? Я пошел на фронт добровольцем в 2014-м и служил до 2017-го, и советы идти в армию президенту стоит давать не мне, а тем, кто уклонялся от защиты Родины в это самое трудное время. Мне 23 и я привык защищать Украину без приказов и без повесток из военкомата. Золотое - наша земля, мы ее должны сохранить для будущего Украины. Мы останемся здесь", - заявил боец.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"... мы ее должны сохранить для будущего Украины. Мы останемся здесь", - заявил боец. Конечно "останетесь", если не получилось, благодаря "Минск-1", остаться под Иловайском, Дебальцево, в Марьинке, в Широкино и под Мариуполем ...
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Скоро придет время и все АТОшники будут прилагать все силы, чтобы скрыть своё участие в убийстве гражданского населения, мирных жителей Донбасса
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васильевич василий
васильевич василий
одиот
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