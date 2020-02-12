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12 февраля • обновлено в 14:20
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"Иди воюй!" В Мариуполе кондуктор сцепилась с ветераном АТО. Фото

1.3т
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В Мариуполе молодая кондуктор попыталась выгнать мужчину с удостоверением участника боевых действий (УБД) из маршрутного автобуса, однако этому помешали другие пассажиры.

Конфликтная ситуация произошла 11 февраля в маршрутке №112 с номерным знаком АН 3087КТ. Об этом сообщает сайт 0629.

По словам очевидцев, когда мужчина зашел в салон и показал документ, дающий ему право на бесплатный проезд, кондуктор начала возмущаться и кричать, мол, за ними едут и троллейбусы – поэтому, пусть он подождет другой транспорт на остановке.

В Мариуполе кондуктор выгоняла мужа с удостоверением УБД из маршрутки

В Мариуполе кондуктор выгоняла мужа с удостоверением УБД из маршрутки

"УБДшников стало слишком много", – недовольно сказала женщина.

В ситуацию вмешались другие пассажиры и стали защищать бойца, при этом кондуктор заявила, что ему делать в городе нечего.

"Пусть идет воюет тогда", – закричала она.

Конфликт в маршрутке Мариуполя

Конфликт в маршрутке Мариуполя

0629.com.ua

Ставшие свидетелями неприятного инцидента мариупольцы, подчеркивает издание, возмутились тому, что молодая женщина-кондуктор так ведет себя по отношению к защитникам Украины.

Со своей стороны, руководитель департамента транспорта горсовета Василий Клат заявил, что в таких случаях пострадавшим от подобного унижения пассажирам нужно обращаться с письменной жалобой, чтобы он мог "уволить или привлечь к ответственности работника".

Конфликт в маршрутке Мариуполя

Конфликт в маршрутке Мариуполя

0629.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Житомире водитель маршрутки оскандалился попыткой отказать в льготном проезде женщине-ветерану войны на Донбассе Асе Оброткиной.

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Автор
Марта Рок
Место
Украина Мариуполь
Теги
маршрутка Конфликт участники АТО
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филя филя
филя филя
упоротые не понимают что простые украинцы (а их подавляющее большинство) устали от в0йны и от того что их жизнь все хуже и хуже о той же в0йны. вот и реакция соответствующая.
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