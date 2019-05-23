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"Иди в ж*пу!" Пропагандист выгнал украинского эксперта с эфира "покричать в унитаз"

16.6тЧитать материал на украинском

Ведущий пропагандистского канала "Россия 1" нагрубил украинскому эксперту и выгнал его из студии.

Это случилось накануне во время программы "Кто против?". На 20-й минуте прямого эфира, когда речь зашла о Голодоморе, Сергей Михеев показал гостю красную карточку.

При этом пропагандист перешел на "ты", послал украинца "в ж*пу" и отправил его "в сортир покричать в унитаз". Одновременно российский ведущий начал рассуждать об уважении в студии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист Соловьев публично опозорился из-за украинского языка.

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Темы
российская пропагандаГолодомор в Украине
Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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Ярошевский Олег
Ярошевский Олег
Оборзеватель, как всегда, адекватных называет пропагандистами. Ну, ничего нового. :-(
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1
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Так лохлов отовсюду гонют, народ такой. И вашим и нашим за рубль спляшем. Ни гордости, ни чести. Омерика с нами, СУГС!
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4
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Mega Death
Mega Death
Это ж шоу)))) Там хохложопые гастарбайтеры народ веселят. Этих дебилов , как клоунов в цирке с канала на канал водят, народ смешить своим сельским примитивизмом
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