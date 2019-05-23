"Иди в ж*пу!" Пропагандист выгнал украинского эксперта с эфира "покричать в унитаз"

Ведущий пропагандистского канала "Россия 1" нагрубил украинскому эксперту и выгнал его из студии.
Это случилось накануне во время программы "Кто против?". На 20-й минуте прямого эфира, когда речь зашла о Голодоморе, Сергей Михеев показал гостю красную карточку.
При этом пропагандист перешел на "ты", послал украинца "в ж*пу" и отправил его "в сортир покричать в унитаз". Одновременно российский ведущий начал рассуждать об уважении в студии.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист Соловьев публично опозорился из-за украинского языка.
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