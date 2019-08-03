"Иди отсюда, оккупант хр*нов!" На Донбассе жестко отшили пропагандистов Путина. Видео

Российский пропагандист Александр Сладков, военкор ВГТРК нагрянул на место разминирования моста около Станицы Луганской и получил мощный отпор от жителей Донбасса.

Так, он вступил в перепалку с представителями украинской власти, заявляя, что территория якобы разделена между Украиной и "ЛНР" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я на территории Украины!" – ответил ему собеседник. "Это нейтральная территория", – начал фразу Сладков. "Какая нейтральная? Это Украина, запомните уже!" – разозлился украинец, сопровождавший главу Станично-Луганской РГА Юрия Золкина.

На Донбассе отшили пропагандистов Путина Скриншот из видео

Скриншот из видео

Он напомнил россиянам, что согласно договоренностям в Минске, специалистов от ГСЧС должны были допустить на другую сторону моста для разминирования. Однако террористы нарушили условие. "Вот какого художника они там делают? По Минским соглашениям их не должно быть!" – возмутился представитель Украины.

Сладков несколько раз перебил собеседника, требуя от него представиться. "Да иди ты отсюда, оккупант хр*нов!" – ответил тот пропагандисту.

Мост в "ЛНР" Cxid.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на мосту возле Станицы Луганской засветился пропагандист, муж скандальной ведущей Кремль-ТВ Ольги Скабеевой Евгений Попов.

1 августа террористы устроили саботаж на мосту и отказались выполнять Минские соглашения, согласно которым разминирование возложено на Украину.

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