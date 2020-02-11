Главная Новости
12 февраля • обновлено в 00:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Украинцы родиной не торгуют!" Идея Арахамии по Крыму вызвала шквал критики

825
Читать материал на украинском

Слова главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о подаче воды в Крым в обмен на вывод Россией войск из Донбасса вызвали бурную реакцию среди пользователей сети.

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров при этом заявил "UA: Крым", что пустить воду в оккупированный полуостров якобы означает "сдать России полмиллиона крымских татар".

Давид Арахамия

Давид Арахамия

liga.net

"Если кто-то в государстве предполагает, что можно будет сдать народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там не меньше 500 тысяч...

Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду... Любые комбинации по Донбассу, а вместо этого мы пускаем воду – этого делать нельзя", – высказал мнение он.

Новости
"Башку ему нафиг!" В Крыму устроили бунт на телеканале, где работников заставили "съесть Трампа"

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко также высказалась по этому поводу, в очередной раз заявив о "реванше".

"Украинская вода вместе с возвращением Украины в Крым – вот единственно возможный сценарий", – написала она на страницие в Facebook.

"Украинцы родиной не торгуют!" Идея Арахамии по Крыму вызвала шквал критики

Скриншот

"Вы серьезно не понимаете, что дать воду в Крым – это признать оккупацию?" – спросила журналистка Севгиль Мусаева.

"Украинцы родиной не торгуют!" Идея Арахамии по Крыму вызвала шквал критики

Скриншот

Юрист Юрий Шулипа в Twitter отреагировал так: "Объясните кто-нибудь этому москвичу, что украинцы своей Родиной не торгуют".

Предлагаем посмотреть другие "оценки" заявлению Арахамии:

"Украинцы родиной не торгуют!" Идея Арахамии по Крыму вызвала шквал критики

Скриншот

"Украинцы родиной не торгуют!" Идея Арахамии по Крыму вызвала шквал критики

Скриншот

"Украинцы родиной не торгуют!" Идея Арахамии по Крыму вызвала шквал критики

Скриншот

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала у России вернуть Крым Украине. Требование было выдвинуто рядом стран-членов организации в резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персоны
Давид Арахамия Рефат Чубаров Ирина Геращенко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Крым без воды Крым Новости Крыма
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Буря в стакане воды и мышиная возня. Сами придумали, сами возмутились.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гоша Злой
Гоша Злой
Арахамия так и не понял в свои годы, где его Родина... видимо - там, где лучше платят.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги