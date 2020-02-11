"Украинцы родиной не торгуют!" Идея Арахамии по Крыму вызвала шквал критики

Слова главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о подаче воды в Крым в обмен на вывод Россией войск из Донбасса вызвали бурную реакцию среди пользователей сети.

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров при этом заявил "UA: Крым", что пустить воду в оккупированный полуостров якобы означает "сдать России полмиллиона крымских татар".

Давид Арахамия liga.net

"Если кто-то в государстве предполагает, что можно будет сдать народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там не меньше 500 тысяч...

Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду... Любые комбинации по Донбассу, а вместо этого мы пускаем воду – этого делать нельзя", – высказал мнение он.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко также высказалась по этому поводу, в очередной раз заявив о "реванше".

"Украинская вода вместе с возвращением Украины в Крым – вот единственно возможный сценарий", – написала она на страницие в Facebook.

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"Вы серьезно не понимаете, что дать воду в Крым – это признать оккупацию?" – спросила журналистка Севгиль Мусаева.

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Юрист Юрий Шулипа в Twitter отреагировал так: "Объясните кто-нибудь этому москвичу, что украинцы своей Родиной не торгуют".

Как типичный московский сислиб у которых"не все так однозначно", Д. Арахамия предложил "выставить на торги" воду в Крым,в обмен на вывод российских оккупационных войск из Донбасса. Объясните кто-нибудь этому москвичу,что украинцы своей Родиной не торгуют#Ukrainian #Богдан #Ермак — Юрий Шулипа (Yuriy Shulipa) (@ShulipaY) February 11, 2020

Предлагаем посмотреть другие "оценки" заявлению Арахамии:

Арахамия заявил, что Украина должна помочь полуострову решить проблемы с водой, после чего установить контроль над границей.



Как именно после открытия труб он будет "устанавливать контроль над границей" наш бородатый друг, конечно, не сказал. Это секрет. — Громадянин Малорос (@nehovaysyatopol) February 11, 2020

Арахамия поддержал план Путина по легитимизации оккупации Крыма РФ. https://t.co/rrHd6EdnK3 — Петр Петров (@Rooftop564) February 11, 2020

Арахамия заявил, что согласен пустить воду в Крым в обмен на то, что Россия отдаст Донбасс.

"В Крыму водой будут пользоваться граждане Украины", - сказал Арахамия.

А вот если Донбасс не отдадут, то "граждане Украины" в Крыму идут на х...

Они хоть понимают, как они отвратительны?! — Алексей Карпушев (@AleksKarpushev) February 11, 2020

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Напомним:

Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.

Имея в виду полуостров, он сказал о продаже "в Россию", однако потом исправил свою ошибку.

Позже он заявил, что вопрос продажи воды в Крым больше не обсуждается.

Арахамия, делая заявление о возможности компромисса с водой для полуострова, подчеркивал, что это его личное мнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала у России вернуть Крым Украине. Требование было выдвинуто рядом стран-членов организации в резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ.

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