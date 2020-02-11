"Украинцы родиной не торгуют!" Идея Арахамии по Крыму вызвала шквал критики

Слова главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о подаче воды в Крым в обмен на вывод Россией войск из Донбасса вызвали бурную реакцию среди пользователей сети.
Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров при этом заявил "UA: Крым", что пустить воду в оккупированный полуостров якобы означает "сдать России полмиллиона крымских татар".
Давид Арахамия
liga.net
"Если кто-то в государстве предполагает, что можно будет сдать народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там не меньше 500 тысяч...
Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду... Любые комбинации по Донбассу, а вместо этого мы пускаем воду – этого делать нельзя", – высказал мнение он.
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко также высказалась по этому поводу, в очередной раз заявив о "реванше".
"Украинская вода вместе с возвращением Украины в Крым – вот единственно возможный сценарий", – написала она на страницие в Facebook.
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"Вы серьезно не понимаете, что дать воду в Крым – это признать оккупацию?" – спросила журналистка Севгиль Мусаева.
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Юрист Юрий Шулипа в Twitter отреагировал так: "Объясните кто-нибудь этому москвичу, что украинцы своей Родиной не торгуют".
Как типичный московский сислиб у которых"не все так однозначно", Д. Арахамия предложил "выставить на торги" воду в Крым,в обмен на вывод российских оккупационных войск из Донбасса. Объясните кто-нибудь этому москвичу,что украинцы своей Родиной не торгуют#Ukrainian #Богдан #Ермак— Юрий Шулипа (Yuriy Shulipa) (@ShulipaY) February 11, 2020
Предлагаем посмотреть другие "оценки" заявлению Арахамии:
Арахамия заявил, что Украина должна помочь полуострову решить проблемы с водой, после чего установить контроль над границей.— Громадянин Малорос (@nehovaysyatopol) February 11, 2020
Как именно после открытия труб он будет "устанавливать контроль над границей" наш бородатый друг, конечно, не сказал. Это секрет.
Арахамия поддержал план Путина по легитимизации оккупации Крыма РФ. https://t.co/rrHd6EdnK3— Петр Петров (@Rooftop564) February 11, 2020
Арахамия заявил, что согласен пустить воду в Крым в обмен на то, что Россия отдаст Донбасс.— Алексей Карпушев (@AleksKarpushev) February 11, 2020
"В Крыму водой будут пользоваться граждане Украины", - сказал Арахамия.
А вот если Донбасс не отдадут, то "граждане Украины" в Крыму идут на х...
Они хоть понимают, как они отвратительны?!
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Напомним:
Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.
Имея в виду полуостров, он сказал о продаже "в Россию", однако потом исправил свою ошибку.
Позже он заявил, что вопрос продажи воды в Крым больше не обсуждается.
Арахамия, делая заявление о возможности компромисса с водой для полуострова, подчеркивал, что это его личное мнение.
Как сообщал OBOZREVATEL, Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала у России вернуть Крым Украине. Требование было выдвинуто рядом стран-членов организации в резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ.
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