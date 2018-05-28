Идет жара: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В понедельник, 28 мая, в Украине ожидается переменная облачность, температура воздуха прогреется до +28.
Так, на западе Украины - от +23 до +28 градусов, без осадков, сообщает Укргидрометцентр.
В южных областях переменная облачность, температура составит от +25 до +28 градусов.
На востоке также осадки не предвидятся, температура от +24 до +27 градусов. В северной части также без осадков, температура от +25 до +27 градусов.
В Киеве дневная температура от +25 до +27 градусов, ожидается переменная облачность.
Как сообщал OBOZREVATEL, до конца мая в Украине установится солнечная погода без осадков, только в последний день весны в западных областях пройдут дожди с грозами, при этом постепенно будет повышаться и температура воздуха.
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