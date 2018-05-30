Идет жара: появился прогноз погоды на первые дни лета в Украине

В ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода без осадков, но с сильным ветром в отдельных регионах.

31 ожидается значительное падение атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг температура ночью 13-18 градусов, восточных областях 10-15, днем 25-30, в южной части местами 31-33 градуса, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях до +24; в Карпатах до +22.

В Киеве 31 мая будет без осадков, ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью до 18, днем до +30 градусов.

В Украине 1 июня осадков не предвидится, ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в восточных регионах, Черниговской и Сумской областях ночью до 8 тепла, днем до +21; на юге и западе +14, на побережье морей до 18°, днем +28.

В Киеве 1 июня ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура водзуха до +24.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик уточнила прогноз по жаре в Украине.