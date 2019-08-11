Идет жара! Появился прогноз погоды на начало недели в Украине

В начале недели погода в Украине будет жаркой, однако в некоторых областях пройдут дожди.

В некоторых регионах страны температура будет достигать 35 градусов выше нуля. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Так, в понедельник ожидается +26... +32 градуса на крайнем западе, на юго-западе – Черновицкая область, Одесская область – вероятно до 35 градусов выше нуля.

Погода в Украине

В Волынской, Ровенской и Львовской областях возможны локальные грозовые очаги. В Киеве понедельник будет солнечным и жарким, днем от ​​+28 до +30.

Кроме того, по словам синоптика, сильная жара ожидается в Украине, включая Киев, во вторник. В дальнейшем жара еще побудет на юге, востоке, в центральных областях. К пятнице жара уйдет за пределы Украины.

Погода в Украине с 12 по 16 августа facebook.com/tala.didenko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик дала неожиданный прогноз погоды в Украине. Она добавила соответствующую иллюстрацию.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся