Идет волна потепления: синоптики дали прогноз на День влюбленных

В Украине в пятницу, 14 февраля, ожидается пасмурная погода. При этом температура воздуха повысится, а крепкие морозы отступят.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Теплее всего будет на юге страны, где буквально на днях температура воздуха опускалась ниже -10.

Так в южных регионах ожидается до +9 градусов, осадков не предвидится. В центре будет до +6, переменчивая облачность. На востоке Украины – до +3, будет сухо. На западе страны ожидается снег с дождем, температура воздуха достигнет +4 градусов.

В Киеве в пятницу +3…+5 градусов, осадков не прогнозируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский синоптик нарисовала ужасающий сценарий глобального потепления.

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