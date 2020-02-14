Главная Новости
14 февраля • обновлено в 06:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Идет волна потепления: синоптики дали прогноз на День влюбленных

774
Читать материал на украинском

В Украине в пятницу, 14 февраля, ожидается пасмурная погода. При этом температура воздуха повысится, а крепкие морозы отступят.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Теплее всего будет на юге страны, где буквально на днях температура воздуха опускалась ниже -10.

Новости
Идет похолодание: синоптики предупредили о смене погоды в Украине

Так в южных регионах ожидается до +9 градусов, осадков не предвидится. В центре будет до +6, переменчивая облачность. На востоке Украины – до +3, будет сухо. На западе страны ожидается снег с дождем, температура воздуха достигнет +4 градусов.

В Киеве в пятницу +3…+5 градусов, осадков не прогнозируют.

Идет волна потепления: синоптики дали прогноз на День влюбленных

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский синоптик нарисовала ужасающий сценарий глобального потепления.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги