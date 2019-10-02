Идет тепло: синоптики порадовали сменой погоды в Украине

В Украине в среду, 2 октября, ожидается потепление, которое придет с юго-запада Европы, и сухая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, утром еще будет свежо, однако к обеду вернется "бабье лето".

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, на крайнем юге страны 11-13°, днем 18-23°, на Закарпатье и Прикарпатье до 26°.

Погода в Украине Иллюстрация

В Киеве в среду, 2 октября, без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз на октябрь 2019 года в Украине, а также описали климатическую картину второго месяца осени в целом.

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