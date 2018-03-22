Идет потепление: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В четверг, 22 марта, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха начнет постепенно повышаться и уже с понедельника перейдет в ощутимый "плюс".

В Укргидрометцентре сообщили, что теплее всего в четверг будет на юге страны, холоднее всего – на западе Украины.

Так в западных регионах после ночных -13 температура воздуха поднимется до +2 градусов. В центре и на востоке также до +2, а на юге – до +5 градусов.

В Киеве в четверг до +1, без осадков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что в Украине отступает циклон, который принес морозы и снег.