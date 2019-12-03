Идет потепление: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В Украину в среду, 4 декабря, прекратятся снегопады, а на смену атмосферным фронтам придет антициклон Sarena.
"В большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях", – сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Она добавила, что украинцам стоит ожидать порывистого ветра с запада.
"Температура воздуха ближайшей ночью 0…-5 градусов, завтра днем в Украине от 3 мороза до 2 тепла. На дорогах – скользко, особенно утром и вечером", – уточнила Диденко.
В Киеве среда будет прохладной, ночью -2…-4 градуса, днем около нуля. В течение дня осадков не предвидится.
До конца недели в Украине ожидается потепление, без осадков.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украину в ночь со 2 на 3 декабря завалило снегом. Погодная обстановка продолжит ухудшаться днем 3 декабря: в ряде областей ожидается сильный ветер и снегопады с гололедом.
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