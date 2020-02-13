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13 февраля • обновлено в 06:29
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Идет похолодание: синоптики предупредили о смене погоды в Украине

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В Украине в четверг, 13 февраля, похолодает. В большинстве регионов, кроме восточных и части северных областей, будет относительно сухо, без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит от -3 до +2°, днем — от -1 до +4°, на юге — от +6 до +8°. Ветер западный, 7−12 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

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"Жаркий" февраль: синоптик предупредил о теплой погоде до конца месяца

Погода в Украине

Погода в Украине

"Информатор"

В Киеве 13 февраля будет облачно, без существенных осадков. Столбики термометров днем поднимутся до от +2 до +4°.

Геомагнитная обстановка в Украине 13 февраля будут достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Идет похолодание: синоптики предупредили о смене погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, весна-2020 в Украине может начаться с аномально высокой температуры и стать самой теплой для Киева согласно наблюдениям метеорологов в течение последних 130 лет.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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