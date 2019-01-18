Идет похолодание: синоптики дали прогноз на выходные по Украине

На территории Украины в течение выходных, 19-20 января, сохранится облачная с прояснениями погода, ожидается похолодание.

По прогнозу Укргидрометцентра, 19 января ночью в Карпатском регионе, северных и центральных областях местами небольшие осадки в виде снега.

Температура ночью 1-8° мороза, в Карпатах -9-14°, днем от 5° мороза до 2° тепла, в восточных, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ночью и днем 0-5° тепла.

20 января без осадков, днем в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях небольшой снег.

Температура ночью составит 8-13° мороза, в центральных областях местами 14-16°, днем 3-8° мороза; в южной части ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

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