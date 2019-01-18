МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Идет похолодание: синоптики дали прогноз на выходные по Украине

2.2тЧитать материал на украинском

На территории Украины в течение выходных, 19-20 января, сохранится облачная с прояснениями погода, ожидается похолодание.

По прогнозу Укргидрометцентра, 19 января ночью в Карпатском регионе, северных и центральных областях местами небольшие осадки в виде снега.

Температура ночью 1-8° мороза, в Карпатах -9-14°, днем от 5° мороза до 2° тепла, в восточных, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ночью и днем 0-5° тепла.

Идет похолодание: синоптики дали прогноз на выходные по Украине

20 января без осадков, днем в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях небольшой снег.

Идет похолодание: синоптики дали прогноз на выходные по Украине

Температура ночью составит 8-13° мороза, в центральных областях местами 14-16°, днем 3-8° мороза; в южной части ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

Новости
Самая теплая зима за 30 лет: появился неожиданный прогноз погоды в Украине

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

  • В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги