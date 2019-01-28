Идет оттепель: синоптики сообщили о резком изменении погоды в Украине

На территории Украины ожидается спад морозов, начиная с 29 января атмосферный фронт принесет оттепель и плюсовую температуру.

По прогнозу Укргидрометцентра, в западных, северных, центральных и Одесской областях местами небольшой снег с дождем, на остальной территории — без существенных осадков.

Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в восточных областях и на севере Левобережья ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза; в большинстве южных областей и в Крыму ночью около 0°, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Погода в Киеве 29 января будет облачной, вечером возможен дождь. Столбики термометры покажут до +3 градусов днем.

В горах Закарпатской области сохранится снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах существует угроза оползней снега на дороги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован прогноз погоды в Украине на февраль. Украинцев ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!