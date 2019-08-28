Идет холодный фронт, но будет жарко: синоптик дала противоречивый прогноз до конца лета

Холодный атмосферный фронт 29 августа коснется северо-восточной части Украины.

Как написала в Facebook синоптик Наталья Диденко, никаких дождей это не принесет, и в четверг везде будет сухо и солнечно.

Север и восток Украины почувствуют этот порыв свежего воздуха - столбики термометров опустятся до +22… +26 градусов, а иногда в Сумской и Харьковской даже и до +20 градусов.

Ожидается солнечная погода

В центральных областях - Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская - ожидается +25… +28 градусов.

На юге и западе Украины будет теплее - в течение дня +28… +32 градуса, а дождей, как не было, так и не будет.

В Киеве 29 августа немного посвежеет, однако будет комфортно: ближайшей ночью +14… +17 градусов, днем четверга +23… +25 градусов.

"На выходных, на грани лета и осени, 31 августа -1 сентября, температура воздуха повысится снова к жаре практически везде в Украине. По предварительным прогнозам первый дождь замаячит нам 7 сентября, только в следующую, не в ближайшую, субботу!" - предупредила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца недели будет преобладать сухая малооблачная воздушная масса.

Осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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