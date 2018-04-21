"Идет что-то страшное": синоптик дала прогноз на воскресенье

В Украине, как и на всей территории Европы, в воскресенье, 22 апреля, будет и дальше преимущественно ясная сухая погода.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, предупредив о надвигающемся ненастье некоторые страны.

"Там что-то только страшное и печальное движется на Португалию и Испанию", - отметила она в прогнозе.

По словам синоптика, ближайшей ночью дожди вероятны в украинском Приазовье, в воскресенье днем дожди пройдут на северо-востоке страны.

"Это нас черкнет холодный атмосферный фронт. Поэтому несколько снизится температура воздуха. Против сегодняшних +20 +27 градусов будет +14 +17 градусов, на Западе - до +20 градусов. В Киеве в воскресенье без осадков, температура воздуха в сегодня до +24, завтра - в пределах 16 градусов", - написала она.

Диденко предупреждает, что дожди пройдут во вторник, 24 апреля.

Отметим, что по сообщению пресс-службы ГосЧС, в ближайшее время в большинстве областей Украины поднимется сильный ветер.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 21 апреля в Украине, кроме Прикарпатья и Закарпатья, и ночью 22 апреля в Приазовье порывы ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что шквалы ожидаются и в столице. "На территории Киева и Киевской области в ближайший час с удержанием до конца суток 21 апреля порывы ветра до 15-18 м/с", - отмечается в сообщении.

Согласно данным Укргидрометцентра, 22 апреля в Киеве без осадков, днем до 18 тепла, ночью +7 +9.

Самая теплая погода ожидается в Ужгороде - тут днем температура поднимется до 23 градусов.

Холоднее всего будет в Сумах - синоптики не обещают выше 14 градусов тепла.

Как сообщал "Обозреватель", ранее синоптик рассказала, как изменится погода в Украине.