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Идет ''бабье лето'': синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

2.4тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 7 октября, в Украине немного потеплеет, осадков также не ожидается.

Температура воздуха ночью 4-9° тепла, в восточных регионах, а также Днепропетровской и Запорожской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0 -3°; днем 16-21° тепла, в Карпатах 11-16°, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве 7 октября без осадков. Температура воздуха ночью 6-8° тепла, днем 17-19°.

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Идет ''бабье лето'': синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

В понедельник, 8 октября, особых изменений природа не готовит, разве что на один-два градуса прохладнее станет в западных областях – в среднем до +18.

Идет ''бабье лето'': синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

Во вторник, 9 октября, средняя температура воздуха в Украине 17-19 градусов тепла, все так же солнечно и сухо.

Идет ''бабье лето'': синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

В среду, 10 октября, погода практически во всех регионах страны без изменений. На юге, в восточных областях и местами на западе столбик термометра вырастет до +20 – +21 градуса.

Идет ''бабье лето'': синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, на 7-8 октября синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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