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Идем в Европу и прочь от Москвы: Порошенко напомнил украинцам о первом Майдане 28 лет назад

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2 октября 1990 года украинская молодежь начала Революцию на граните: массовые акции протестов в Киеве сопровождались голодовкой и продлились до 17 октября.

Об этом историческом событии напомнил президент Украины Петр Порошенко в Twitter, отметив: "28 лет назад со студенческой голодовки началась новая Украина. Молодая, страстная и жаждущая справедливости".

"Спасибо, ребята, что вы собрали первый Майдан. В частности, благодаря вашей позиции тогда, сегодня мы идем в Европу и прочь от Москвы", - подчеркнул Порошенко.

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Идем в Европу и прочь от Москвы: Порошенко напомнил украинцам о первом Майдане 28 лет назад
Идем в Европу и прочь от Москвы: Порошенко напомнил украинцам о первом Майдане 28 лет назад
Идем в Европу и прочь от Москвы: Порошенко напомнил украинцам о первом Майдане 28 лет назад
Идем в Европу и прочь от Москвы: Порошенко напомнил украинцам о первом Майдане 28 лет назад

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко публично поблагодарил Путина за то, что агрессор сделал Украину более европейской.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
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Tinin Alex
Tinin Alex
Европа то хоть знает об этом - Вы им позвоните?? Или хохлы считают Польшу центром европы?? А пока я смотрю хохлы стремятся в Подмосковье особенно хохлушки... Петя со своими Порохоботами в какойто мне кажется другой стране живёт - у него всё растёт всё строится - переезжайте хохлы к нему в страну там и пенсии по 2000 евро.....
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http://snip.li/DpszH
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Пигин Макс
Пигин Макс
Наши поздравления Украине. Сейчас заметно увеличилось благосостояние нерабов. Так держать!!!
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