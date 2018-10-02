Идем в Европу и прочь от Москвы: Порошенко напомнил украинцам о первом Майдане 28 лет назад

2 октября 1990 года украинская молодежь начала Революцию на граните: массовые акции протестов в Киеве сопровождались голодовкой и продлились до 17 октября.

Об этом историческом событии напомнил президент Украины Петр Порошенко в Twitter, отметив: "28 лет назад со студенческой голодовки началась новая Украина. Молодая, страстная и жаждущая справедливости".

"Спасибо, ребята, что вы собрали первый Майдан. В частности, благодаря вашей позиции тогда, сегодня мы идем в Европу и прочь от Москвы", - подчеркнул Порошенко.

28 років тому зі студентського голодування почалась нова Україна. Молода, пристрасна і спрагла до справедливості.



Дякую хлопці і дівчата, що ви зібрали перший Майдан. Зокрема завдяки вашій позиції тоді, сьогодні ми ідемо до Європи і геть від Москви. pic.twitter.com/naA8J9Hg9H — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко публично поблагодарил Путина за то, что агрессор сделал Украину более европейской.