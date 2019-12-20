"Идем ленинским путем?" У Порошенко жестко осудили обыски на канале "Думская"

В партии "Европейская солидарность" назвали обыски на одесском телеканале "Думская ТВ", которые состоялись 20 декабря, прямым политическим давлением на независимый канал.

Официальное заявление депутатов появилась на сайте пресс-службы партии. По словам парламентариев, НАБУ, которое призвано бороться с коррупцией в органах власти, занимается давлением на средства массовой информации, не допускает на работу журналистов, оказывает им препятствия в их журналистской деятельности, изымает сервер и технику частного телеканала.

Как отметили в "ЕС", это произошло после того, как "Думская ТВ" активно освещал тему признания директора НАБУ Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении.

Депутаты "ЕС" жестко осудили обыски на канале "Думская"

"Мы видим в этом прямую месть за независимую редакционную политику и критические материалы журналистов и авторов "Думская ТВ". Мы считаем, что это – препятствование журналистской деятельности и политическое давление с желанием избавиться независимых или критических к властным структурам СМИ в Украине.

Требуем от Государственного бюро расследований возбудить дело о незаконных действиях НАБУ, а от власти немедленно прекратить практику уничтожения свободы слова в Украине. Власть должна уважать демократические ценности, украинских журналистов – что бы они не писали и не говорили в рамках безопасности и законов Украины – и научиться воспринимать критику", – отметили в "ЕС".

Депутаты добавили, что вместе с украинским обществом не допустят внедрения репрессивных инструментов российского толка против независимых СМИ в Украине.

"Мы обращаемся с этой трибуны к представителю ОБСЕ по поводу защиты свободы слова Арлему Дезиру, в соответствующие структуры Совета Европы, которые следят за соблюдением свободы слова в странах, подписавших соответствующие конвенции, с призывом немедленно обратить на это внимание и отреагировать.

Считаем, что нам надо определиться – идем мы ленинским репрессивным путем или путем европейской справедливости, и в этом сейчас ключевой момент", – добавили депутаты.

Как писал OBOZREVATEL, 7 ноября к владельцу телеканала "Прямой" Владимиру Макеенко пришли с обыском. В "Европейской солидарности" назвали это наступлением на свободу слова.

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