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30 марта • обновлено в 16:07
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Цены, как в Киеве: украинец рассказал о карантине на Бали и осудил бунт туристов

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На Бали, откуда эвакуировали украинских туристов 30 марта, из-за эпидемии коронавируса снизилась стоимость аренды недвижимости, а остров практически опустел.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал украинец Филипп Хопта, который остался на курорте во время карантина и не улетел оттуда в Украину.

По словам украинца, на родину отправили только пассажиров катарских авиалиний, они же прилетели сингапурскими. Хопта назвал Бали идеальным местом, чтобы пережить карантин, ведь принятые на острове меры сводят риски заражения к минимуму.

"Во-первых, тут нет никаких проблем с social distancing. Остров пустой. 99% туристов уехали. Выходишь на 4х-километровый пляж, и ты там тупо один. Можно купаться голым. Во-вторых, аренда недвижимости подешевела в три-четыре раза. Изолированную виллу с бассейном можно снять по цене однушки на Дарнице", – рассказал мужчина.

По его словам, в работающих кафе в час пик находится максимум по два человека, персонал носит маски. Также без масок не пускают в супермаркеты, а охрана на входе поливает руки антисептиком. К слову, масок и антисептиков в аптеках хватает. Причем, пачка из 5 масок стоит 15 гривен, столько же стоит одна "модная" черная маска.

"Общественный транспорт отсутствует – все ездят на мопедах. Идеальные условия, чтобы пережить карантин. С момента нашего приезда все больше людей постоянно в масках. Когда мы приехали (15 марта) их были единицы. Теперь – больше половины. В общественных местах – почти все. Полицейские, продавцы магазинов, официанты, таксисты и тд – все", – рассказал Филипп.

Единственный момент – всё время приходится контактировать с бумажными деньгами, потому что электронные платежи там не в ходу. Правда, учитывая как часто на Бали приходиться мыть руки, опасность подцепить болезнь через купюры тоже невелика.

"Тут ты просто не можешь не мыть руки по несколько раз в час. 32 градуса и почти стопроцентная влажность – идеальный стимул. Я за один поход в кафе мою руки раз десять. В целом за день – раз сорок", – рассказал мужчина.

Также многие хозяева вилл на Бали проводят дезинфекцию домов. А в столице Индонезии Джакарте при входе во многие учреждения установили специальные дезинфекционные камеры, по улицам ездят машины, которые опрыскивают тротуары и дома.

На пляжах Бали сейчас пусто

На пляжах Бали сейчас пусто

Facebook Филиппа Хопты

На пляжах Бали сейчас пусто

На пляжах Бали сейчас пусто

Facebook Филиппа Хопты

Но не всем этого достаточно. Филипп рассказал, что оставшиеся на острове украинцы и русскоговорящее население "кучкуется" – они устраивают вечеринки на виллах, ищут совместное жилье и так далее.

"На мой взгляд, это тоже жесть. Никто реально не понимает, что такое social distancing, и зачем это", – отмечает он.

Также мужчина поделился мнением по ситуации с украинцами, которых эвакуировали с Бали через Доху. За обстановкой он следит, в частности, с помощью чатов с пассажирами в Telegram.

"Это просто какой-то ад. Люди знали, что их поместят на обсервацию. Знали абсолютно все. Но по прилете решили взбунтоваться на основании того, что "нет официального документа". На то, что это правильная мера, им наср*ть. Они хотят сбежать домой и перезаразить кучу людей. Бесят до ужаса. Если бы мне удалось улететь этим рейсом, я бы только рад был посидеть в обсервации, чтобы убедиться, что у меня нет вируса и я никого не заражу", – рассказал Филипп.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
самолет карантин вирус
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