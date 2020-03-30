Цены, как в Киеве: украинец рассказал о карантине на Бали и осудил бунт туристов

На Бали, откуда эвакуировали украинских туристов 30 марта, из-за эпидемии коронавируса снизилась стоимость аренды недвижимости, а остров практически опустел.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал украинец Филипп Хопта, который остался на курорте во время карантина и не улетел оттуда в Украину.

По словам украинца, на родину отправили только пассажиров катарских авиалиний, они же прилетели сингапурскими. Хопта назвал Бали идеальным местом, чтобы пережить карантин, ведь принятые на острове меры сводят риски заражения к минимуму.

"Во-первых, тут нет никаких проблем с social distancing. Остров пустой. 99% туристов уехали. Выходишь на 4х-километровый пляж, и ты там тупо один. Можно купаться голым. Во-вторых, аренда недвижимости подешевела в три-четыре раза. Изолированную виллу с бассейном можно снять по цене однушки на Дарнице", – рассказал мужчина.

По его словам, в работающих кафе в час пик находится максимум по два человека, персонал носит маски. Также без масок не пускают в супермаркеты, а охрана на входе поливает руки антисептиком. К слову, масок и антисептиков в аптеках хватает. Причем, пачка из 5 масок стоит 15 гривен, столько же стоит одна "модная" черная маска.

"Общественный транспорт отсутствует – все ездят на мопедах. Идеальные условия, чтобы пережить карантин. С момента нашего приезда все больше людей постоянно в масках. Когда мы приехали (15 марта) их были единицы. Теперь – больше половины. В общественных местах – почти все. Полицейские, продавцы магазинов, официанты, таксисты и тд – все", – рассказал Филипп.

Единственный момент – всё время приходится контактировать с бумажными деньгами, потому что электронные платежи там не в ходу. Правда, учитывая как часто на Бали приходиться мыть руки, опасность подцепить болезнь через купюры тоже невелика.

"Тут ты просто не можешь не мыть руки по несколько раз в час. 32 градуса и почти стопроцентная влажность – идеальный стимул. Я за один поход в кафе мою руки раз десять. В целом за день – раз сорок", – рассказал мужчина.

Также многие хозяева вилл на Бали проводят дезинфекцию домов. А в столице Индонезии Джакарте при входе во многие учреждения установили специальные дезинфекционные камеры, по улицам ездят машины, которые опрыскивают тротуары и дома.

На пляжах Бали сейчас пусто Facebook Филиппа Хопты

На пляжах Бали сейчас пусто Facebook Филиппа Хопты

Но не всем этого достаточно. Филипп рассказал, что оставшиеся на острове украинцы и русскоговорящее население "кучкуется" – они устраивают вечеринки на виллах, ищут совместное жилье и так далее.

"На мой взгляд, это тоже жесть. Никто реально не понимает, что такое social distancing, и зачем это", – отмечает он.

Также мужчина поделился мнением по ситуации с украинцами, которых эвакуировали с Бали через Доху. За обстановкой он следит, в частности, с помощью чатов с пассажирами в Telegram.

"Это просто какой-то ад. Люди знали, что их поместят на обсервацию. Знали абсолютно все. Но по прилете решили взбунтоваться на основании того, что "нет официального документа". На то, что это правильная мера, им наср*ть. Они хотят сбежать домой и перезаразить кучу людей. Бесят до ужаса. Если бы мне удалось улететь этим рейсом, я бы только рад был посидеть в обсервации, чтобы убедиться, что у меня нет вируса и я никого не заражу", – рассказал Филипп.

Как писал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал