Украинцы смогут путешествовать без загранпаспортов: названы страны

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже в ближайшее время украинцы смогут посещать без загранпаспорта не только Турцию, Грузию и Катар, но и страны Прибалтики.

Как заявил он в интервью "Интерфакс-Украина", для таких заграничных путешествий потребуется ID-карточка.

"Вы можете по ID-карточке посещать без заграничного паспорта Турцию, Грузию, и Катар, а в ближайшее время к этому перечню добавятся и страны Прибалтики", - сказал министр.

Аваков также добавил, что в Украине уже выдано более 5 млн ID-карточек, но до сих пор существуют определенные сложности с ними.

ID-карта Вести

"Да, есть сложности переходного периода – на местах в ЖЭКах, не хватает кардридеров, и человек вынужден носить с собой дополнительную бумажку с пропиской. Но мы сейчас решаем через Кабмин, чтобы обязать ЖЭКи на местах иметь эти устройства для считывания информации", - пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане Украины получили возможность с 1 ноября 2018 года обменять бумажный паспорт на ID-карту по желанию и в любое время.

При этом, как подчеркивают в ГМСУ, такое решение — добровольное. Правда, если украинец, которому исполнилось 25 или 45 лет, не поменял в течение месяца фотографию в паспорте в форме книги, то такой документ подлежит обязательному обмену на ID-карту.

Первый паспорт каждый получает бесплатно. За все последующие необходимо будет уплатить административный сбор в размере 279 гривен.

19 сентября Кабинет министров Украины одобрил соглашение с Грузией о поездках граждан по внутренним паспортам.