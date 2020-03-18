"Это я убила Эрику!" ICTV извинился за конфуз с Зеленским

Телеканал ICTV извинился за то, что во время видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к народу по ошибке запустил субтитры к сериалу "Нюхач" с курьезными фразами "Это я убила Эрику!", "Простите меня, если сможете" и другими.

Об этом сообщила пресс-служба канала в комментарии "Детектору медиа". Там отметили, что инцидент произошел из-за технической ошибки. Представители канала заявили, что решили прервать сериал "Нюхач", чтобы показать обращение.

"Учитывая важность обращения, мы приняли решение прервать один из самых популярных телевизионных сериалов, чтобы как можно больше людей, особенно тех, кто не смотрят новости, все равно получили эту общественно важную информацию", – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский

В то же время телеканал попросил зрителей обратить внимание не на ошибку, а на содержание обращения.

"Мы призываем всех, кто распространял скриншот этой досадной ошибки, распространить ролики о способах предупреждения коронавируса", – добавили в пресс-службе.

Напомним, что выступление Зеленского сопровождалось титрами: "Это я убила Эрику", "Она забрала у меня любимого человека", "Простите меня, если сможете", "Белла Осмаловская", "Почему напечатано? Почему не от руки?", "Тело подтягивали уже после смерти" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 марта лидер государства обратился к украинцам по поводу угрозы коронавируса и рассказал об эвакуации граждан из других стран.

Ошибка с субтитрами во время трансляции его речи стала поводом для насмешек в сети. Пользователи активно публикуют фрагмент видео и скриншоты с титрами, а также создают фотожабы.

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