Ибупрофен при коронавирусе: Комаровский развенчал громкий миф

Ибупрофен при подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19 пить можно, ведь официальной информации о запрете от Всемирной организации здравоохранения нет.

Об этом заявил известный врач Евгений Комаровский, записав видео об этом вирусе. Ролик появился на его Youtube-канале 20 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Врач отметил, что ему поступило уже тысячи писем с вопросом, можно ли пить ибупрофен при подозрении на COVID-19.

Комаровский развенчал громкий миф о коронавирусе

"На сайте ВОЗ ни какой официальной информации о том, что ибупрофен пить нельзя, не существует", – подчеркнул он.

По словам Комаровского, дело в том, что сначала одно из СМИ высунуло гипотезу о запрете пить это лекарство. Но, он подчеркнул, что это была лишь гипотеза, а не научные данные. Затем об этом заговорил и министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

"После этого один из чиновников ВОЗ сказал, что они считают, что ибупрофен нельзя... Но чиновник сказал, а ВОЗ ничего подобного официально не утвердила! Поэтому, когда она официально это утвердит, тогда ми это доведем до всеобщего сведения", – сказал врач.

"На сегодня – парацетамол, ибупрофен. Но если вам страшно – только парацетамол", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр здравоохранения Франции Веран заявил, что противовоспалительные лекарства способны только ухудшить состояние здоровья в случае наличия у пациента COVID-19. По его словам, ибупрофен и кортизон могут осложнить течение болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась от предостережений относительно употребления болеутоляющего и жаропонижающего средства ибупрофен при подозрении на коронавирус.

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