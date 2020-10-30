IBOX Bank назвали лучшим транзакционным банком года

Украинский коммерческий банк IBOX Bank победил в номинации как лучший транзакционный банк по версии клуба "Банкиръ".

Информация об этом появилась на сайте банка. XII церемония награждения XII всеукраинского конкурса "Банк года 2020", организованного международным финансовым клубом "Банкиръ", состоялась 28 октября.

"2020 был нестандартным для всех, но для IBOX Bank он также стал годом больших позитивных изменений. Полученная награда – первый из многих знаков того, что эти изменения к лучшему, а наша команда движется в правильном направлении. Это заслуга всех и каждого работника нашего банка. Награда быть лучшим Транзакционным банком стала возможной исключительно благодаря сотрудничеству с топовыми партнерами, а именно с компанией Vodafone Украина, Киевстар и Lifecell. А также банк обязан своим ключевым и топовым участникам платежного рынка EasySoft, City24, ФК "Система", iBox и LeoGaming. Эту победу мы посвящаем партнерам", – рассказала врио Главы правления IBOX Bank Заряна Кивак на церемонии награждения.

Напомним, летом 2020 года IBOX Bank провел ребрендинг и объявил о новой стратегии развития. В сентябре банк закончил прямую интеграцию с Mastercard, стал участником одной из крупнейших украинских платежных систем "Фінансовий світ" и готовится запустить свой интернет-эквайринг для бизнеса.