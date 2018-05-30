И жара, и дождь: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

В четверг, 31 мая, над Украиной "зависнет" атмосферный фронт, который по-прежнему установит жару по всей территории страны.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"То есть, фронт над нами пройдет, все прогностические карты его "дают", однако вот дождей из него - уж очень локально и местами. Ловите просто - и все. Кому повезет", - отметила она.

По словам Диденко, этот фронт малоактивный, температура воздуха хотя и высокая, но еще недостаточно контраста, чтобы это выливалось в существенные ливни.

"Температура воздуха за фронтом снизится. Завтра на Востоке будет где-то в пределах +20… +23 градусов. На остальной территории еще очень тепло, +24… + 30 градусов. В пятницу снизится температура воздуха повсеместно в Украине, кроме западных областей", - добавила синоптик.

В Киеве 31 мая ожидается прохождение атмосферного фронта, но осадков не будет. Только в понедельник вероятность дождя в Киеве.

"Завтра в столице +26… +28, в пятницу температура воздуха снизится до +22… +24 градусов", - резюмировала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца мая в Украине установится солнечная погода без осадков, только в последний день весны в западных областях пройдут дожди с грозами, при этом постепенно будет повышаться и температура воздуха.