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"И вы пойдете воевать": Бабченко указал на жуткую тенденцию в России

4.3тЧитать новость на украинском

Россияне, даже те, кто сперва не принимал политику Кремля, постепенно "втягиваются в путинский Мордор" сами того не замечая.

Такое мнение высказал российский журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook, отметив, что находит сходство ситуации в РФ с сюжетом книги немецкого писателя-очевидца о нацизме.

"Вот прям сейчас, вот в прямом эфире, мы наблюдаем ровно все то же самое. Как люди, поначалу не симпатизировавшие путинскому Мордору, встраиваются в него полностью", - написал он.

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Так, жители России "принимают премии, ездят на чемпионат в Сочи, надевают кокошники, входят в штаб Собянина, полоскают Бабченко, Муждабаева (это уж как Бог свят), СБУ и Украину в целом (там, мол, тоже дураков полно) и прочая и прочая и прочая".

История повторяется дословно, считает журналист, и предупреждения в этом случае бесполезны.

"А когда вам скажут идти воевать - вы пойдете. Пойдете, пойдете, друзья мои. В тридцать третьем воевать тоже никто не хотел. В тридцать девятом уже никого не спрашивали", - подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее россияне назвали Путина предателем и жестко прошлись по его политике.

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Темы
Российская военная угрозаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Аркадий БабченкоВладимир Путин
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
В плане оскотинивания кацапов, Аркадий прав,дегенерация прогрессирует, козлорылы уже ниже уровня макак, но до своего условного “39-го” Казларыльня не дотянет, настолько пропиталась говном и боярой, шо война маловероятна, скорее медленное зловонное разложение. А нам главное “фильтр” от “рузцкого духана” хороший на границе поставить и пусть Кацапстан гниет-разлогается, мы им мешать не будем.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
UaDonetsk Umka, пидор у тебя что менструация. одно и тоже?
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