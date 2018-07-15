"И вы пойдете воевать": Бабченко указал на жуткую тенденцию в России

Россияне, даже те, кто сперва не принимал политику Кремля, постепенно "втягиваются в путинский Мордор" сами того не замечая.

Такое мнение высказал российский журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook, отметив, что находит сходство ситуации в РФ с сюжетом книги немецкого писателя-очевидца о нацизме.

"Вот прям сейчас, вот в прямом эфире, мы наблюдаем ровно все то же самое. Как люди, поначалу не симпатизировавшие путинскому Мордору, встраиваются в него полностью", - написал он.

Так, жители России "принимают премии, ездят на чемпионат в Сочи, надевают кокошники, входят в штаб Собянина, полоскают Бабченко, Муждабаева (это уж как Бог свят), СБУ и Украину в целом (там, мол, тоже дураков полно) и прочая и прочая и прочая".

История повторяется дословно, считает журналист, и предупреждения в этом случае бесполезны.

"А когда вам скажут идти воевать - вы пойдете. Пойдете, пойдете, друзья мои. В тридцать третьем воевать тоже никто не хотел. В тридцать девятом уже никого не спрашивали", - подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее россияне назвали Путина предателем и жестко прошлись по его политике.