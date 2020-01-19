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19 января • обновлено в 12:20
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Дана Яровая
Дана Яровая
Волонтер, блогер Все статьи автора

И тогда, может быть, Украина поправится...

2.2т

Меня часто начали спрашивать, почему я перестала писать свои злые, язвительные, полные гнева посты с критикой действующей власти. Не комментирую, не пинаю, не предъявляю претензий. Вот сегодня, когда я ехала из командировки, я наконец- то выговорила причину из себя. Да, да именно в такой формулировке: "выговорила из себя" . То, что давно ношу в себе, но не могла объяснить даже себе.

Когда я объясняла это, может и сама себе, в том числе, я привела, мне кажется, очень верную аналогию тому, что происходит сейчас в социуме, в гражданском обществе в частности и в стране в целом.

Так вот. Мне все происходящее напоминает ситуацию, когда ты сидишь с больным ребёнком. Первые приступы температуры, которые заставляли останавливаться сердце, уже позади. Ты уже пять раз вызывал скорую и оббегал десять врачей, сдал тонну анализов, сделал УЗИ, даже пяток, МРТ, рентген. Ребёнку поменяли 15 диагнозов. При том скорость изменения клинической картины такая, что ты не успеваешь даже волосы на голове рвать от отчаяния.

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Люди, у вас запасных детей много, что ли?

Его то рвёт, то температурит, то трусит, то он смеётся и падает температура, то он лежит белый, вот- вот умрет, то скачет - короче, с ребёнком происходит что-то невообразимое. И наконец-то, когда ты проштудировал тонну литературы и прошёл консилиумы всех врачей, получаешь на руки диагноз: болезнь тяжёлая, с непонятными прогнозами, будет очень сложно ещё 4 года. Потом, может быть, ребёнок перерастёт и пойдёт на поправку.

И ты сидишь и смотришь на своего ребёнка, и думаешь: мне ничего не остаётся, кроме как любить его, чтобы не происходило, лечить его, забить на себя, и уже вычеркнуть эти четыре года из своей жизни. Но я должна себя держать в руках, чтобы пережить эти четыре года, и тогда, может быть, мой ребёнок поправится.

И ты в совершенном исступлении и смирении идёшь за очередными лекарствами в аптеку, и выдерживаешь очередную истерику ребёнка.

С любовью.

С надеждой.

С верой.

Что он выживет

И перерастёт эту болезнь.

И с ним

Выживу

И Я

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Автор
Дана Яровая Дана Яровая
Тема
Блог о жизни
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Даны Яровой
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино бурдюки, і вино й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків." (Вiд Марка 2:22). Молоде вино буває кожен рік, ще й рік не пройшов як старі бурдюки змінили - мудрість народу проявляється в розумінні мудрості Господа.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
РАДИ НАЖИВЫ НА ВOЙНЕ ХВОЛОНТЁРЫ ГОТОВЫ УБИТЬ СОТНИ ТЫСЯЧ, МИЛЛИОНЫ УКРОИНЦЕВ!
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Николенко Саша
Николенко Саша
Эмм, а что изменится через 4 года, а, яруха?
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Николенко Саша
Николенко Саша
... может через 4 года прекратите cкaкaть и cлавить бaндуру? Сомневаюсь))
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