"И стекла еще целые?" Сеть взбесил водитель-фанат "русского мира"

В Николаеве водитель разместил на заднем стекле своего автомобиля надпись "Спасибо деду на победу".

Соответствующее фото опубликовал советник президента Украины Юрий Бирюков в Facebook.

"Даже вот и говорить что-то лишне", - отметил он.

Пользователи сети удивляются тем, как этот водитель до сих пор спокойно передвигается на авто по городу.

"Я бы усилила надпись. Гвоздем", "Придурков много - но некоторые этим хвастаются", "И с такой надписью у него еще целая машина и фейс? Странно", "За победу над Японией?" "Ездит по городу? И стекла еще целые?" - пишут комментаторы.

Как писал "Обозреватель", недавно в Запорожской области трое патрульных полицейских жестко избили водителя.