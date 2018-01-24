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"И стекла еще целые?" Сеть взбесил водитель-фанат "русского мира"

7.6тЧитать новость на украинском

В Николаеве водитель разместил на заднем стекле своего автомобиля надпись "Спасибо деду на победу".

Соответствующее фото опубликовал советник президента Украины Юрий Бирюков в Facebook.

"Даже вот и говорить что-то лишне", - отметил он.

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Пользователи сети удивляются тем, как этот водитель до сих пор спокойно передвигается на авто по городу.

"Я бы усилила надпись. Гвоздем", "Придурков много - но некоторые этим хвастаются", "И с такой надписью у него еще целая машина и фейс? Странно", "За победу над Японией?" "Ездит по городу? И стекла еще целые?" - пишут комментаторы.

Как писал "Обозреватель", недавно в Запорожской области трое патрульных полицейских жестко избили водителя.

Персона
Юрий Бирюков
Место
УкраинаНиколаев
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