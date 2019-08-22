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"И это "гражданская" война?" В Украине отреагировали на флаг РФ над Донецком

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Террористы "ДНР", которые утверждают, что на востоке Украины идет якобы гражданская война, в четверг, 22 августа, подняли над оккупированным Донецком флаг России.

На показательный инцидент отреагировал в Twitter украинский журналист Денис Казанский.

"В Донецке вместо флагов "ДНР" вывесили российские триколоры. Оккупанты из РФ отмечают день своего флага. Так выглядит "гражданская война", – написал он.

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Над Донецком подняли флаг России

Над Донецком подняли флаг России

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"Что тут удивительного, вывесили флаг своих хозяев, которые ими управляют", "Граждане одной страны убивают граждан другой. Какая гражданская?" "Они не выйдут из клетки, потому что не хотят", – поддержали Казанского в комментариях.

"И это "гражданская" война?" В Украине отреагировали на флаг РФ над Донецком
"И это "гражданская" война?" В Украине отреагировали на флаг РФ над Донецком
"И это "гражданская" война?" В Украине отреагировали на флаг РФ над Донецком

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали запись задержания мужчины, который был одет в футболку с гербом "Донецкой народной республики".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР"
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Ну никого же не возмущает, что в Киеве на здании СБУ развевается флаг украинских хозяев - США.
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К Денис
К Денис
Пердаки холоскота горят))) веселуха
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филипп филипыч
филипп филипыч
а почему в плену преимущественно украинцы? ни одного россфлага в тюрьме нет. да да. именно флага нет а украинцев большинство из всех плененных. на войне флаги воюют или люди? вот то то и оно
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