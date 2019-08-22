"И это "гражданская" война?" В Украине отреагировали на флаг РФ над Донецком

Террористы "ДНР", которые утверждают, что на востоке Украины идет якобы гражданская война, в четверг, 22 августа, подняли над оккупированным Донецком флаг России.

На показательный инцидент отреагировал в Twitter украинский журналист Денис Казанский.

"В Донецке вместо флагов "ДНР" вывесили российские триколоры. Оккупанты из РФ отмечают день своего флага. Так выглядит "гражданская война", – написал он.

Над Донецком подняли флаг России topcor.ru

"Что тут удивительного, вывесили флаг своих хозяев, которые ими управляют", "Граждане одной страны убивают граждан другой. Какая гражданская?" "Они не выйдут из клетки, потому что не хотят", – поддержали Казанского в комментариях.

В Донецке вместо флагов ДНР вывесили российские триколоры. Оккупанты из РФ отмечают день своего флага.



Так выглядит "гражданская война"...https://t.co/tkcFWuppbC — Денис Казанський (@den_kazansky) August 22, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали запись задержания мужчины, который был одет в футболку с гербом "Донецкой народной республики".

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