Главная Новости
1 ноября • обновлено в 22:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"И дороги идеальные, и зарплата $4000": Зеленскому напомнили о неисполненных громких обещаниях

5.5т Читать материал на украинском

Президенту Украины Владимиру Зеленскому напомнили об обещании к 1 ноября привести украинские дороги в соответствие к европейским стандартам.

Так, соответствующий отрывок из выступления главы государства показали на странице "Типичный Киев" в Facebook.

"До 1 ноября 2019 года украинские дороги должны соответствовать европейским стандартам", – публично заявлял президент. "Уже сегодня дороги стали идеальными. Ура!" – сыронизировали в комментарии.

Новости
"Не показуха?" Сеть отреагировала на проверку Зеленским дороги на Мариуполь
"И дороги идеальные, и зарплата $4000": Зеленскому напомнили о неисполненных громких обещаниях

Скриншот

Украинцы присоединились к обсуждению. "Свинарчуки сидят, коррупции нет, 4000$ зарплаты, дороги идеальные. Наконец-то достойного президента выбрали", "Время бедности закончилось. Ура!", "Ему 42 и он вам не лох какой-то, Вам что реформ не хватает", "Дождались. Вова, ты наша бубочка", "Ура, нас снова на*бали!" – написали в комментариях.

Зеленскому напомнили обещания по дорогам и зарплате

Зеленскому напомнили обещания по дорогам и зарплате

24 канал

Нашлись и те, кто встал на защиту президента, отметив, что он якобы обещал не сделать, а только дать поручение.

"И дороги идеальные, и зарплата $4000": Зеленскому напомнили о неисполненных громких обещаниях
"И дороги идеальные, и зарплата $4000": Зеленскому напомнили о неисполненных громких обещаниях
"И дороги идеальные, и зарплата $4000": Зеленскому напомнили о неисполненных громких обещаниях
"И дороги идеальные, и зарплата $4000": Зеленскому напомнили о неисполненных громких обещаниях
"И дороги идеальные, и зарплата $4000": Зеленскому напомнили о неисполненных громких обещаниях
"И дороги идеальные, и зарплата $4000": Зеленскому напомнили о неисполненных громких обещаниях

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 ноября во время официального визита Зеленского в Тернополь ему устроили "коридор позора" под местной областной государственной администрацией.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Реформы Зеленского" на OBOZREVATEL.

Тема
Реформы Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
21
Смешно
9
Интересно
5
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Starik Nik
Starik Nik
Коли вже українці зрозуміють, що ТІЛЬКИ НАЦІОНАЛЬНА ВЛАДА здатна зробити щось путнє. Наприклад, в Германії головний поліцейський НЕ може бути Не німцем, в Україні - буди ласка.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Як у Путіна в анекдоті: мають право, але не можуть. Лжебоги.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Это ж каким нужно быть нeдoнoскoм и ypoдoм чтобы проголосовать за Зе-леную Соплю !?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel