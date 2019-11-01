"И дороги идеальные, и зарплата $4000": Зеленскому напомнили о неисполненных громких обещаниях

Президенту Украины Владимиру Зеленскому напомнили об обещании к 1 ноября привести украинские дороги в соответствие к европейским стандартам.

Так, соответствующий отрывок из выступления главы государства показали на странице "Типичный Киев" в Facebook.

"До 1 ноября 2019 года украинские дороги должны соответствовать европейским стандартам", – публично заявлял президент. "Уже сегодня дороги стали идеальными. Ура!" – сыронизировали в комментарии.

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Украинцы присоединились к обсуждению. "Свинарчуки сидят, коррупции нет, 4000$ зарплаты, дороги идеальные. Наконец-то достойного президента выбрали", "Время бедности закончилось. Ура!", "Ему 42 и он вам не лох какой-то, Вам что реформ не хватает", "Дождались. Вова, ты наша бубочка", "Ура, нас снова на*бали!" – написали в комментариях.

Зеленскому напомнили обещания по дорогам и зарплате 24 канал

Нашлись и те, кто встал на защиту президента, отметив, что он якобы обещал не сделать, а только дать поручение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 ноября во время официального визита Зеленского в Тернополь ему устроили "коридор позора" под местной областной государственной администрацией.

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