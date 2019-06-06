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"И что, что погиб": маршрутчик публично унизил мать воина АТО

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В Днепропетровской области водитель маршрутки оскорбил мать украинского воина, который погиб в АТО под Иловайском.

На своей странице в Facebook Галина Кузьменко сообщила, что хотела проехать по маршруту №244 Подгороднее - Днепр, воспользовавшись льготным удостоверением, которое выдается семьям погибших на востоке украинских военных, однако подверглась нападкам со стороны мужчины.

Водитель маршрутного такси, увидев документ, сразу же набросился на женщину.

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"Ты в АТО что-ли служила? Ну, и что, что твой сын погиб. С*ка, бл**ь, знал бы, не остановился. Пиши жалобу, я не боюсь никого", - написала в сети Галина Кузьменко.

Женщине удалось сфотографировать номерной знак маршрутного такси - АЕ 1867 ЕМ.

"И что, что погиб": маршрутчик публично унизил мать воина АТО

facebook.com/GalinaKuzmenko

Галина Кузьменко рассказала, что она также хотела снять водителя, но он прикрыл камеру. Женщина рассказала, что ее сын воевал в батальоне "Днепр-1", он скончался от тяжелых ранений, полученных в Иловайске.

"Нет, я не служила в АТО, только постоянно принимаю участие в боях за человеческое достоинство", – процитировала в сети оскорбленная женщина.

Пользователи сети крайне возмущены подобным отношением к матери, которая воспитала настоящего патриота Украины. Они оставляют сотни комментариев.

"И что, что погиб": маршрутчик публично унизил мать воина АТО

facebook.com/GalinaKuzmenko

"И что, что погиб": маршрутчик публично унизил мать воина АТО

facebook.com/GalinaKuzmenko

А один из жителей области, который каждый день ездит в город на работу, даже предложил Галине помочь ей с проездом в Днепр на своем авто.

"Я почти каждый второй день утром еду из Новомосковска к Днепру на работу, а вечером - в обратную сторону домой. Буду рад подвезти Вас, или других родителей наших Защитников, или же Защитников. Конечно, бесплатно", – написал Алексей Шумак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре священник РПЦ отказался причащать ребенка бойца АТО, заявив, что не признает ПЦУ и не считают ее каноничной.

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Место
УкраинаДнепр
Тег
АТО
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