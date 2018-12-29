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Hyperloop в Украине: названа новая цель проекта

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Создание в Украине системы гиперзвукового вакуумного пассажирского транспорта Hyperloop направлено не на перевозку пассажиров. Основная цель проекта – международные испытания прототипа.

Об этом в эфире ObozTV заявил футуролог Алексей Толкачев. По его словам, на заводе "Моторсіч" будет создана экспериментальная площадка, на которой будут проводиться испытания в рамках международного консорциума.

"И выходит, что Украина является в этой сфере одной из первых в мире. Потому что экспериментальная площадка где? В Украине. Говорят: "Да какая Украина, у них же кризис, война, политическая стагнация..." А нет, простите, у нас Hyperloop, ученые, испытательные базы – мы все можем!" – заверил Толкачев.

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"Это как с морским стартом ракет. Мы были третьей страной в мире по количеству запущенных ракет-носителей. Это был еще 2008-2009 год. Было чем гордиться. Теперь нужно снова ставить перед собой амбициозные цели, чтобы было чем гордиться", – добавил футуролог.

Тестовая площадка Hyperloop

Тестовая площадка Hyperloop

Как сообщал OBOZREVATEL, запуск первой линии вакуумного поезда по технологии Hyperloop в Украине состоится в ближайшие 5 лет.

Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в области технологий вакуумного поезда Hyperloop. Соответствующий меморандум был подписан Мининфраструктуры и Hyperloop.

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Место
Украина
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Зямов Oся
Зямов Oся
"будет создана экспериментальная площадка". То есть ее ещё нет, но тут внезапно "выходит, что Украина является в этой сфере одной из первых в мире." Это как? Дурень думкой богатіє.
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
)))) футуролог рассуждает о транспорте, во где цирк то!!! и пипл хавает!!!
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