В международный День медицинского работника супруга президента Украины Елена Зеленская поздравила украинских медиков.

Как написала она в Facebook, люди в белых халатах первыми встречают в этом мире каждое новую жизнь и делают все возможное, а иногда – и невозможное, чтобы эту жизнь сохранить.

"Сегодня хочу поблагодарить вас лично, искренне, от всего сердца. Я знаю, что мое здоровье – в надежных руках. Заглянув в ваши сосредоточенные глаза, сразу чувствуешь себя в безопасности. Спасибо за ваш профессионализм и заботу. Спасибо за то, что выбрали эту благородную профессию и отдаете частичку себя каждому пациенту", – отметила первая леди.

Она пожелала медсестрам, акушерам, санитарам, лаборантам, фельдшерам и врачам достойных условий, чтобы профессионально реагировать на боль и успешно лечить.

"Ценим и еще раз убеждаемся: без вас нам – никак", – добавила Зеленская.

Скрин Facebook

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