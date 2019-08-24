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"Хватит воевать!" В России поздравили Украину с независимостью

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В Новосибирске (Россия) в субботу, 24 августа, прошел митинг ко Дню Независимости Украины.

В нем приняли участие как граждане Украины, которые живут в РФ, так и россияне, сообщает "Радио Свобода".

Участники акции держали в руках флаги и плакаты с лозунгами: "Слава Украине", "Свободу Сенцов и Кольченко", "Власть, достаточно воевать". Всего на площади собралось 13 участников.

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По словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, акция заявлена не партийной, а общегражданской, с главным требованием к властям России – прекратить вмешательство в дела независимого государства.

Иллюстрация

Иллюстрация

Politeka.net

Напомним, по случаю 28-й годовщины Дня Независимости президенту Украины Владимиру Зеленскому пришли письма от лидеров США и Франции. Трамп и Макрон, которые оскандалились с предложением вернуть Россию в Большую восьмерку, заявили, что якобы продолжат поддерживать Украину.

Помимо Трампа и Макрона Украину поздравила Королева Великобритании Елизавета II, которая пожелала "счастья и процветания народу Украины в грядущие годы", а также лидеры других государств.

Как писал OBOZREVATEL, разнообразные мероприятия, концерты и фестивали ко Дню Независимости прошли во всех регионах страны. Подробнее о праздновании читайте по ссылке.

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Темы
День Независимости Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Теги
Новости России митинг
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