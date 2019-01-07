''Хватит ныть'': ветеран АТО ткнул россиян носом в ''провалы'' Украины

Ни один из "провалов" Украины, которые прогнозировали российские "эксперты" в течение года, так и не сбылся.

На это обратил внимание волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай, опубликовав на своей странице в Facebook скриншот Google-поиска с запросом "Украина не получит".

"Оставлю это здесь. Уныние – смертный грех. Хватит ныть. Хотя, Кремль пусть ноет. А нам еще работать. Следующий запрос будет – Украина не получит членство в НАТО", – написал он.

В частности, россияне прогнозировали, что Украина не получит Томос, безсиз с Евросоюзом, автокефалию, транш и Javelin. Однако, как показали последние события, все вышеперечисленное вышло с точностью да наоборот.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в течение года постоянно твердили, что Украина якобы не получит Томоса об автокефалии. Несмотря на это, сначала в Киеве провели Объединительный Собор 15 декабря, где была создана Православная церковь в Украине.

5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии ПЦУ. И уже 6 января Украине официально его вручили.

В УПЦ МП обвинили Константинополь в нарушении канонических церковных правил при подписании документа, а позже и вовсе заявили, что не собираются проводить службы вместе со свещенниками единой церкви.