Хватит на 1600 человек: Украина получила новые тесты на COVID-19

ВОЗ передала Украине второй набор реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19. Набора должно хватить для диагностики более 1,6 тыс. человек.
Он рассчитан на 5 тыс. реакций. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"ВОЗ передала второй набор реагентов в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины для диагностики образцов на COVID-19", – говорится в посте.
Украина получила новые тесты на COVID-19
Центр общественного здоровья Украины
Пресс-служба ВОЗ в Украине отметила, что первый набор был рассчитан на 3 тыс. реакций.
"ВОЗ улучшает возможности Украины проводить тестирование на COVID-19, потому что именно своевременная диагностика является самым эффективным инструментом, чтобы разорвать цепь передачи: предотвратить случаи инфицирования и спасти жизни", – подчеркнули в пресс-службе.
Украина получила новые тесты на COVID-19
Центр общественного здоровья Украины
Украина получила новые тесты на COVID-19
Центр общественного здоровья Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Во всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-2019 в мире.
Позже в Украине 12 марта официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
В Радомышле Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.
А 16 марта появилась информация о том, что еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражение новым коронавирусом COVID-19.
В тот же день в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
В Украине 17 марта количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них умерли.
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