Хватит на 1600 человек: Украина получила новые тесты на COVID-19

ВОЗ передала Украине второй набор реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19. Набора должно хватить для диагностики более 1,6 тыс. человек.

Он рассчитан на 5 тыс. реакций. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"ВОЗ передала второй набор реагентов в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины для диагностики образцов на COVID-19", – говорится в посте.

Украина получила новые тесты на COVID-19 Центр общественного здоровья Украины

Пресс-служба ВОЗ в Украине отметила, что первый набор был рассчитан на 3 тыс. реакций.

"ВОЗ улучшает возможности Украины проводить тестирование на COVID-19, потому что именно своевременная диагностика является самым эффективным инструментом, чтобы разорвать цепь передачи: предотвратить случаи инфицирования и спасти жизни", – подчеркнули в пресс-службе.

Украина получила новые тесты на COVID-19 Центр общественного здоровья Украины

Украина получила новые тесты на COVID-19 Центр общественного здоровья Украины

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