"Хватит копировать Путина!" Зеленского разнесли в сети за личное фото

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию своей утренней тренировки в спортзале, чем вызвал волну возмущения в соцсети.

Пост был опубликован на официальной странице в Facebook около 9 утра 1 августа. На снимке Владимир Александрович делает упражнение "выпад".

"Политика политикой, а спорт никто не отменял! Доброе утро!" – подписал фото Зеленский.

Владимир Зеленский Facebook Володимир Зеленський

В комментариях под публикацией украинцы критически высказались о посте президента.

"За сутки 14 обстрелов. Президент то на пляже, то на концерте, то в спортзале", – отметил один из пользователей.

"Какое утро? Рабочий день давно. Работать когда собираетесь?" – обратилась к президенту Инна Свирская.

"Может пора выполнять обязанности президента? Хватит копировать Путина. Одни философствования, концерты, манипуляции и фотки с пляжа и спортзала", – написал Павел Бойко.

"Все уже поняли, какой ты фотогеничный. Работать начинать когда собираешься?" – прокомментировала Ната Эпик.

Были также и те, кто поддержал президента и пожелал ему терпения.

Как писал OBOZREVATEL, 26 июля Зеленский был замечен с частным визитом в Одессе. Его супруга Елена прибыла туда днем ранее.

27 июля президент Украины Владимир Зеленский обнародовал новое фото с пляжа, на котором он запечатлен вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом.

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