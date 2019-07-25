Хуже с каждым днем: фанат Путина на фото показал, до чего Россия довела Крым

Оккупанты довели захваченный Россией Крым до нового коллапса – в Коктебеле обострилась мусорная проблема.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook фанат "крымнаша" и президента России Владимира Путина, блогер Александра Горный. Он добавил, что это не единственная проблема курортного поселка.

"В Коктебеле транспортный и мусорный коллапс. Транспортный из-за того что эти мудлозвоны в разгар сезона решили уложить в центре поселка асфальт и поменять бордюры. Пробка мертвая на несколько км. Это видимо педроссы хотят отчитаться, что уложили асфальт и освоили бабло? Хорошо, что не на головы туристов. Но что-то я не заметил педроссов кладущих асфальт

А с мусором тут полная беда", – написал он в сети и опубликовал фото.

Коллапс в Крыму ФБ Горного

Коллапс в Крыму ФБ Горного

Коллапс в Крыму ФБ Горного

Коллапс в Крыму ФБ Горного

Коллапс в Крыму ФБ Горного

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из пляжей курорта Коктебель залило канализационными стоками. Ролик, скорее всего, был снят на пляже у гостиничного комплекса "Бригантина".

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