Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Хуже с каждым днем: фанат Путина на фото показал, до чего Россия довела Крым

2.7т Читать материал на украинском

Оккупанты довели захваченный Россией Крым до нового коллапса – в Коктебеле обострилась мусорная проблема.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook фанат "крымнаша" и президента России Владимира Путина, блогер Александра Горный. Он добавил, что это не единственная проблема курортного поселка.

Новости
"Где нам купаться?" На популярном курорте Крыма произошла ЧП с фекалиями

"В Коктебеле транспортный и мусорный коллапс. Транспортный из-за того что эти мудлозвоны в разгар сезона решили уложить в центре поселка асфальт и поменять бордюры. Пробка мертвая на несколько км. Это видимо педроссы хотят отчитаться, что уложили асфальт и освоили бабло? Хорошо, что не на головы туристов. Но что-то я не заметил педроссов кладущих асфальт

А с мусором тут полная беда", – написал он в сети и опубликовал фото.

Коллапс в Крыму

Коллапс в Крыму

ФБ Горного

Коллапс в Крыму

Коллапс в Крыму

ФБ Горного

Коллапс в Крыму

Коллапс в Крыму

ФБ Горного

Коллапс в Крыму

Коллапс в Крыму

ФБ Горного

Коллапс в Крыму

Коллапс в Крыму

ФБ Горного

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из пляжей курорта Коктебель залило канализационными стоками. Ролик, скорее всего, был снят на пляже у гостиничного комплекса "Бригантина".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
4
22
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Километровые очереди отдыхающих увидел, ремонт асфальта и бордюров не вижу.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
на фото видно что туристы в Крым не едут,а все авто "надувные" как и мост
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Ах вот почему Украина дроги в Крыму не строила! И да, фотки очень хорошо показывают, как скакуасам промывают мозги)))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel