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''Хуже опарыша'': Монтян разнесли за циничный пост о Сенцове

2.2тЧитать материал на украинском

Скандальная украинская адвокат и блогер Татьяна Монтян, активно поддерживающая оккупационную политику России, нарвалась на гнев и жесткую критику, цинично сравнив себя с узником Кремля Олегом Сенцовым и заявив, что он прекрасно выглядит как для голодающего человека.

Столь неуместно она отреагировала на последнее фото изможденного украинского режиссера, обнародованное Службой исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. Свой едкий комментарий Монтян опубликовала на личной странице в Facebook.

"Неплохо смотрится, скажу я вам. А как для 138-го дня голодания — так вообще прекрасно! Зацените — я на 42-й день голодовки была значительно, значительно худее. Кто-то может мне объяснить, в чем смысл этого голимого цирка? Ведь до рекорда знаменитого доктора Хайдера (американский диссидент, который голодал для остановки гонки вооружений между США и СССР. — Ред.) осталось совсем немного!" — жестоко отметила она и опубликовала видео, на котором продемонстрировала результаты своего голодания в целях улучшения фигуры.

''Хуже опарыша'': Монтян разнесли за циничный пост о Сенцове

Истощенный длительным голоданием в российской тюрьме Олег Сенцов

Служба исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу

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На циничный пост Монтян отреагировал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, который жестко раскритиковал поступок предательницы Украины и поделился своим мнением на личном Telegram-канале.

"Монтян позавчера на ФБ рискнула сравнить Сенцова с собой: мол, он не столь уж худой, она худее. Во-первых, это — вызов этике: никто из людей не опустится до издевательств над кем-то на грани смерти. Но Монтян еще умудрилась испортить и эстетические чувства людей сравнением со столь омерзительным свиноподобным немытым существом. Какое же оно гадкое — омерзительнее опарыша на трупе утопленника трехмесячной давности", — возмущенно написал он.

''Хуже опарыша'': Монтян разнесли за циничный пост о Сенцове

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Монтян выступила с агрессивными выпадами в адрес украинцев на российском телевидении. Так, она разразилась оскорбительными фразами в адрес соотечественников из-за их патриотизма и противостояния российской агрессии. В частности, предательница Украины обозвала ее граждан "майданным рагульем" и "подстилками Госдепа".

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персоны
Олег СенцовТатьяна МонтянАлексей Голобуцкий
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
Предатель родины, враг народа, кремлёвский агент... нет, нет, на Украине СМИ к пропаганде не имеют никакого отношения! Пропагандисты, это российские СМИ.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
а что? разве Сенцов плохо выглядит? совсем нет. доктора за ним присматривают.
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Тупое дебиловатое рагульё, слетайте один раз на Гаити, и позырьте своими свинячими глазами, как человек хотя бы после двухнедельного недоедания выглядит, про голодовку молчу уже, уже на третьи сутки у человека начинается бред
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